Pixel Buds A: Google bringt erstes Update für die neuen smarten Kopfhörer – so könnt ihr es installieren

Nach langer Wartezeit sind vor wenigen Tagen die Pixel Buds A in Deutschland gestartet und erweitern das Portfolio der smarten Kopfhörer um den Budget-Ableger. Jetzt dürfen sich alle Neo-Besitzer auf das erste Update für die smarten Gadagetse freuen, das ab sofort über den Weg des OTA-Updates ausgerollt wird und eine Reihe von Problemen behebt. Der Update-Prozess ist sehr einfach.



Die smarten Kopfhörer Pixel Buds stehen nun in zwei verschiedenen Preisklassen mit einem sehr ähnlichen Funktionsumfang zur Verfügung, der im Laufe der Support-Zeit immer wieder durch Updates erweitert werden kann. Schon in wenigen Tagen steht das nächste Pixel Feature Drop für alle noch unterstützten Pixel-Smartphones vor der Tür, doch nun gibt es erst einmal ein Sicherheitsupdate inklusive Bugfixes für die Pixel Buds A.

The update contains general bug fixes and stability improvements, including a fix for low maximum volume in certain cases.