WhatsApp: Umzug endlich leicht gemacht – neues Tool überträgt Konversationen von iOS zu Android; so gehts

Google arbeitet an neuen Backup-Lösungen für Android, die wohl auch das Backup und die Übertragung von WhatsApp Konversationen beinhalten. Dies erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Beteiligter und nun haben WhatsApp und Samsung damit begonnen, den Export von iOS zu Android auf die ersten Smartphones vorzubereiten. Die Sache hat allerdings einen Haken und es ist nicht bekannt, wie weit Google daran beteiligt ist.



Erst kürzlich ist eine neue Google-App aufgetaucht, mit der man den Umzug von iOS zu Android vereinfachen möchte. Mit dieser soll auch die Möglichkeit geboten werden, WhatsApp-Konversationen vom iPhone auf das Android-Smartphone zu übertragen, was allerdings mindestens eine weitere App sowie eine kabelgebundene Verbindung zwischen zwei Smartphones erfordert. Schon damals wurde bekannt, dass man das in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt.

Nun haben Samsung und WhatsApp mit dem Rollout einer solchen Funktion begonnen, die den einfachen Umzug aller Konversationen ermöglicht. Seit einigen Tagen taucht in der iOS-Version von WhatsApp der Menüpunkt in den Einstellungen auf, die Inhalte zu einem Android-Smartphone kopieren – so wie ihr das auf obigem Screenshot sehen könnt. Alles was dafür notwendig ist, ist natürlich das neue Android-Smartphone sowie die Verbindung zwischen den beiden Geräten.









So könnt ihr umziehen

Nun hat WhatsApp das Ganze offiziell gemacht und auf einer Support-Seite die Übertragung der Daten von iOS zu Android angekündigt. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie diese Übertragung abläuft und dass man es im Rahmen der Möglichkeiten wohl so einfach wie möglich gestaltet hat. In der Ankündigung heißt es, dass das Feature vorerst nur für Samsung-Smartphones mit Android 10 und neuer verfügbar sein wird. Zukünftig wolle man das aber auch für viele weitere Smartphone-Marken anbieten.

Tatsächlich haben die ersten Samsung-Nutzer derzeit die Möglichkeit, ihre Konversationen mitzunehmen – allerdings gilt das nur für die beiden Foldables Galay Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3. Auf allen anderen aktuellen Samsung-Geräten wie etwa dem S21 ist es hingegen noch nicht möglich, warum auch immer. Das zeigt, dass das Feature wohl einen recht enge Kooperation zwischen WhatsApp und Samsung erfordert. Wir dürfen gespannt sein, wie das weiter umgesetzt wird.

Interessanterweise ist von Google überhaupt keine Rede mehr. Auch Apple wird nicht erwähnt, sodass man nur hoffen kann, dass der iPhone-Hersteller dem Ganzen nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Eine Zu-Android-übertragen-Funktion wird im App Store eher ungern gesehen.

