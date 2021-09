Android 12: Google veröffentlicht fünfte Beta für Pixel-Smartphones; finale Version folgt in Kürze (Download)

Google macht den vielleicht letzten Schritt vor dem finalen Start von Android 12: Vor wenigen Minute wurde die Android 12 Beta 5 (Release Candidate) veröffentlicht, der – wie der Name schon sagt – ein Kandidat für den Release der finalen Version ist und nahezu der endgültigen Version entspricht. Mit dieser Version werden noch einige Details geändert, die sich alle interessierten Nutzer noch unterstützer Pixel-Smartphones nun ansehen können.



Die vermutlich allerletzte Android 12 Vorabversion ist da: Google legt den letzten planmäßigen Zwischenstopp ein und schiebt vor die finale Version noch einmal die Beta 5 (eventuell Release Candidate), mit dem letzte Probleme behoben werden. Diese Version sollte, wenn keine Probleme auftreten, dem finalen Release entsprechen und uns damit zeigen, was die Pixel-Nutzer in ein oder zwei Wochen erwartet. Es kommt immer wieder vor, dass es auch bei solchen Releases noch kleine funktionalle Änderungen oder gar Neuerungen enthalten sind, also haltet nach der Installation des Updates die Augen offen, ob ihr Anpassungen entdeckt 🙂

Hier die Ankündigung aus dem Changelog, in dem keine Neuerungen mehr erwähnt werden.

Beta 5 is now available with the latest features and changes to try. Beta 5 is the last milestone before the final release, so update your environment and perform your final compatibility testing so you can publish any necessary compatibility updates ahead of the final release.

As with previous versions, Android 12 includes behavior changes to help improve performance, battery life, security, and privacy. In some cases, these changes can affect apps until they are updated to support Android 12, so you might see impacts ranging from minor issues to more significant limitations. In general, most apps will work as expected, as will most APIs and features, but please review the known issues listed on this page to get a better idea of what to expect.