So funktioniert Google Maps: So wird die Routenplanung und Stauerkennung mit Nutzerdaten & KI optimiert

Die Google Maps Routenplanung dürfte in Kombination mit der angebundenen Navigation zu den meistgenutzten Funktionen der Kartenplattform gehören. In den meisten Fällen erweisen sich sowohl die vorgeschlagenen Routen als auch die Prognosen zur Ankunftszeit als recht zuverlässig. Nun gibt das Team im Rahmen der Reihe “so funktioniert Google Maps” interessante Einblicke darin, wie diese Prognosen erstellt werden und wie die Stauerkennung funktioniert.



Nach eigenen Angaben lotst die Google Maps Navigation jeden Tag Autofahrer, Motorradfahrer und Nutzer anderer Verkehrsmittel in 220 Ländern auf einer Strecke von als einer Milliarde Kilometer rund um die Welt. Dadurch ergeben sich gigantische Datenmengen, die von der Kartenplattform aufgezeichnet und ausgewertet werden, um sowohl die Navigation als auch die Routenplanung weiter zu verbessern. Tatsächlich steckt dahinter eine ganze eigene Wissenschaft.

Crowdsourcing für Stauprognosen

Wenn Menschen mit Google Maps navigieren, können aggregierte Standortdaten verwendet werden, um die Verkehrslage auf Straßen weltweit zu analysieren. Diese Informationen helfen euch zwar bei der Einschätzung des aktuellen Verkehrsaufkommens – also ob ein Stau eure Fahrt in diesem Moment beeinträchtigt oder nicht – sie berücksichtigen aber nicht, wie die Verkehrslage auf eurer Fahrtstrecke in 10, 20 oder sogar 50 Minuten aussehen wird.