Google Maps: Navigation nur noch gegen Datenfreigabe – so wird die nachträgliche Zustimmung nun erzwungen

Die Google Maps Navigation zählt zu den größten Stärken der Kartenplattform und erreicht in Kombination mit der Routenplanung eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Um auch in Zukunft sehr zuverlässige Prognosen und Routen ausgeben zu können, bittet zwingt man die Nutzer nun dazu, anonyme Daten zur Routenführung freizugeben, die auf den Google-Servern ausgewertet werden. Lehnt ihr dies ab, müsst ihr euch eine neue Navi-App suchen.



Nach eigenen Angaben habe die Prognosen der Google Maps Routenplanung mittlerweile eine Trefferquote von 97 Prozent erreicht und in Zukunft soll es dank Künstlicher Intelligenz und offenbar noch mehr Daten der Nutzer noch weiter steigen. Die anonymen Daten der Nutzer spielen bei Google Maps schon seit vielen Jahren eine sehr große Rolle und werden nicht nur für die Routenplanung und Navigation verwendet. Dort spielen sie allerdings die wichtigste Rolle.

In den letzten Tagen ist bei ersten Nutzern die Meldung aufgetaucht, dass sie ihre Daten zur Navigation freigeben müssen, damit diese in anonymisierter Form auf den Google-Servern ausgewertet werden können. Um welche Daten es sich dabei genau handelt, erwähnt man weder in der Meldung innerhalb der Google Maps-App noch auf der Support-Seite, die sehr viel weniger Informationen vermittelt als das Popup in der App.

Hier die Meldung in Text und Bild (oben), die bei vielen englischsprachigen Nutzern in diesen Tagen aufgetaucht ist, bei deutschen Nutzern bisher aber noch nicht zu sehen war:

Google uses your and other people’s navigation data to improve Maps for everyone.

As you navigate, Google collectes details, such as GPS location and the route you took. This data may by used make information, including real-time traffic conditions and disruptions, visible to others and help them find the fastest route.

These updates to the map won’t be associated with your Google Account or device.