Google Maps Navigation: Nutzer müssen ihre Daten freigeben, um die Navigation weiterhin nutzen zu können

Mit der Google Maps Navigation lassen sich viele Millionen Nutzer von Kartenplattform an das Ziel führen – und das in den meisten Fällen auf dem schnellsten Weg und mit zuverlässig prognostizierter Ankunftszeit. Damit das so bleibt, fordert die App nun viele Nutzer dazu auf, ihre bei der Navigation genutzten Daten freizugeben. Wird dies abgelehnt, ist die Live-Navigation nicht mehr nutzbar.



Google Maps verfügt über zahlreiche Datenquellen, die für die diversen Angebote der Kartenplattform verwendet werden und führt diese an vielen Stellen zusammen. Das gilt auch bei der Navigation, denn dort kommen nicht nur die Kartendaten zum Einsatz, sondern auch viele Signale der Nutzermassen. Dass Google Maps die Daten aller Nutzer zur Stau-Prognose verwendet, dürfte hinlänglich bekannt sein – aber das ist längst nocht nicht alles. Auch die Live-Navigation sammelt ständig Daten und nun lässt sich Google das Ganze noch einmal zusätzlich abnicken.

Google uses your and other people’s navigation data to improve Maps for everyone.

As you navigate, Google collectes details, such as GPS location and the route you took. This data may by used make information, including real-time traffic conditions and disruptions, visible to others and help them find the fastest route.

These updates to the map won’t be associated with your Google Account or device.