Android 12: Pixel Launcher bekommt neue, blitzschnelle Suchfunktion & durchsucht weitere Bereiche (Video)

Google hat vor wenigen Tagen die letzte Android 12 Beta veröffentlicht, die nicht mehr ganz so viele Neuerungen mitgebracht hat und nur noch einen Zwischenschritt von der finalen Version entfernt ist. Doch unter der Haube hat sich noch einiges getan und so ist es den Bastlern von XDA nun gelungen, die neue blitzschnelle Suchleiste im Pixel Launcher zu aktivieren.



Auf praktisch jedem Android-Smartphone findet sich die Google-Suchleiste, die entweder per Widget auf den Homescreen kommt, fester Bestandteil des Launchers ist und sogar im App Drawer angezeigt wird – das kann je nach Launcher ganz unterschiedlich sein. Im Google-eigenen Pixel Launcher wird sich an der Umsetzung mit dem Update auf Android 12 nichts ändern, aber dafür hat man unter der Haube an Umfang und Geschwindigkeit geschraubt.

Die Suchleiste durchsucht bekanntlich nicht nur das Web, sondern während der Eingabe auch lokale Ergebnisse vom Smartphone. In erster Linie wurde durch die Eingabe die Liste der installierten Apps gefiltert, doch mit Android 12 kommen wieder viele weitere Quellen dazu: Verknüpfungen, Kontakte, Ergebnisse aus Apps, die App Shortcuts, Pixel Tipps und zum Teil auch Konversationen. Das Ganze soll durch einen lokalen Index praktisch “Instant” und ohne jegliche Wartezeit funktionieren. Schaut euch die folgenden Screenshots sowie das sehr kurze Video an, um einen Eindruck zu bekommen.









Bisher ist die neue Suchleiste noch nicht freigeschaltet und ließ sich nur über Umwege und mit einer gerooteten Version des Pixel Launcher unter der Android 12 Beta 4 nutzen. Um die Zugriffe und Geschwindigkeit zu ermöglichen, muss einiges zusammenspielen, sodass es gut möglich ist, dass es nicht zum Start des neuen Betriebssystems für alle Pixel-Nutzer bereitstehen wird. Allerdings gab es solche lokalen Suchergebnisse auch schon zuvor, bisher aber nicht in diesem Umfang und der Geschwindigkeit.

Ich denke, dass dieses bevorstehende Update ein logischer Schritt für die Suchleiste ist. Die Google Websuche ist nach wie vor für die Masse der Nutzer alternativlos, aber um diesen Status zu halten, muss man auch immer wieder daran schrauben. So wie man im Chrome-Browser die Suchleiste untrennbar mit der Adressleiste verbunden hat, ist es auch auf dem Smartphone sinnvoll. Und wenn die Nutzer diese Eingaben oft verwenden, ist die Chancen hoch, dass sie auch mal die virtuelle ENTER-Taste drücken und die Google Websuche aufrufen.

Ob das Ganze in Kürze mit Android 12 ausgerollt wird oder noch etwas länger braucht, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Anfang September steht auch wieder ein Pixel Feature Drop auf dem Programm.

» Pixel 5a: Googles neues Smartphone kommt mit bisher größtem Pixel-Akku – Vorstellung am Dienstag (Galerie)

» Pixel 6 & Tensor: Große Hoffnungen und Pläne – ist der neue Google KI-Chip ‘das nächste große Ding’?

[XDA Developers]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren