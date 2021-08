Android 12: Bitte lächeln – Smartphones lassen sich mit Gesichtsausdrücken steuern; noch mehr Barrierefreiheit

Vor wenigen Tagen wurde die letzte Android 12 Beta veröffentlicht, die erst nach und nach einige Neuerungen offenbart, die noch nicht offiziell für alle Nutzer freigeschaltet wurden. Nachdem erst gestern eine neue Suchfunktion aufgetaucht ist, gibt es nun ein neues Feature zur barrierefreien Nutzung: Camera Switch zum Steuern des Smartphones mit Gesichtsausdrücken.



Das Smartphone wird hauptsächlich über den Touchscreen bedient und in manchen Fällen auch per Spracheingabe, das war dann aber auch schon alles, was die Masse der Nutzer verwendet. Doch diese Methoden sind für manche Menschen nicht Barrierefrei, sodass Google schon seit langer Zeit an Features und Produkten arbeitet, um sowohl die Ausgabe als auch die Eingabe so flexibel wie möglich zu gestalten – bisher mit sehr großem Erfolg. Nun kommt eine weitere Methode dazu.

Mit dem Feature “Camera Switch”, das Bestandteil der Android Accessibility Suite ist, lässt sich das Smartphone zukünftig auch mit Gesichtsausdrücken steuern. Die Steuerung einiger Funktionen per Augenbewegung dürfte manchen Nutzern bekannt sein, zum Teil auch per externer App, und Google erweitert das nun um das gesamte Gesicht. Mit einzelnen Gesichtsausdrücken lassen sich Aktionen ausführen, die zuvor in den Einstellungen festgelegt werden müssen. Jedem Ausdruck kann eine Funktion zugeordnet und die Parameter zur Erkennung angepasst werden.

Die Auswahl an Gesichtsausdrücken ist noch recht überschaubar, aber man darf nicht vergessen, dass alles eindeutig erkennbar sein muss und Gesichtsausdrücke bei jedem Menschen anders aussehen bzw. einiges nicht von allen Menschen umgesetzt werden kann. Außerdem ist zu beachten, dass das Feature parallel zu anderen Methoden verwendet werden kann (siehe folgende Screenshots) und somit auch nur unterstützend dienen kann.









Erkennbare Gesichtsausdrücke

Open Mouth

Smile

Raise Eyebrows

Look Left

Look Right

Look Up

Steuerbare Funktionen

Pause Camera Switch

Toggle auto-scan (disabled)

Reverse auto-scan

Select

Next

Previous

Touch & hold

Scroll forward

Scroll backward

Home

Back

Notifications

Quick Settings

Overview

Das Ganze dürfte mit dem finalen Rollout von Android 12 freigeschaltet werden, lässt sich per Sideload aber auch unter Android 11 nutzen. Ich vermute, dass da in Kürze eine größere Ankündigung dieses Features folgt.

