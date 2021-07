Chrome OS Phone Hub: Apps vom Smartphone auf das Chromebook & Fotos von Android zu Chrome OS streamen

Google hat vor einigen Monaten den offiziellen Startschuss für den Chrome OS Phone Hub gegeben, der als Brücke zwischen Android und Chrome OS fungiert. Der Phone Hub stellt eine Verbindung zwischen den Geräten her und erlaubt einen simplen Informationsaustausch. Nun wurde bekannt, dass die Nutzer damit auch Apps aus der Galerie sowie ganze Android-Apps übertragen können.



Zuletzt genutzte Apps streamen

Der Chrome OS Phone Hub soll zukünftig nicht nur Benachrichtigungen und Inhalte übertragen, sondern auch Apps vom Smartphone auf das Chromebook bringen können. Dank der Unterstützung für Android-Apps und vielleicht auch der neuen App-Streaming-Möglichkeiten sollte das in den Grundzügen gar nicht so problematisch sein. Interessant wird es erst, wenn Apps nicht installiert sind oder möglicherweise Daten innerhalb der Apps von einer anderen Plattform zur anderen übertragen werden müssen.

Ein neues Flag, das sich bisher noch nicht aktivieren lässt, weist auf die Übertragung der Android-Apps vom Smartphone auf das Chromebook hin. Die Rede ist von “Relaunch”, was wohl eher einem App-Neustart als einem echten Weiternutzen entspricht. Was genau mit “streamed App” gemeint ist, bleibt ebenfalls offen. Langfristig sollte es das Ziel sein, die Android-Apps durch Verbindung des Smartphones mit dem Chromebook weiterzunutzen.

Akkuverbrauch soll zurückgefahren werden

Der Chrome OS Phone Hub ist ein praktisches Tool, mit dem Google die beiden getrennten Welten Android und Chrome OS verbinden möchte – etwas, das man seit vielen Jahren nicht geschafft oder sogar blockiert hat. Doch bevor Microsoft mit Windows 11 Erfolge feiert, nimmt man es nun lieber selbst in die Hand. Allerdings soll der Chrome Phone Hub den Akkuverbrauch des Smartphones spürbar in die Höhe treiben – was nicht Sinn der Sache sein kann.

This change allows the nearby connections client to request a specific keep alive and timeout when making a connection to a nearby device. Nearby Share keeps the default values, while Phone Hub opts to use a more battery friendly option. The change for Phone Hub is gated by a feature flag so it can be rolled out when the Android side is ready.