Android: Sicherheitsupdate für Juli wird verschoben – Google versorgt die Pixel-Smartphones erst später

Google veröffentlicht seit Jahren stets zum ersten Wochenbeginn des Monats ein Android-Sicherheitsupdate, das immer wieder neue Sicherheitslücken stopft, Probleme behebt oder auch mal sehr kleine Neuerungen im Gepäck haben kann. Wer schon mit den Hufen scharrt und auf das Update am Montag wartet, wird allerdings enttäuscht: Google hat nun angekündigt, dass das Update in diesem Monat später als gewohnt veröffentlicht wird.



Das Android-Sicherheitsupdate erscheint stets am ersten Montag eines Monats. Das kann je nach Konstellation der 1. aber auch der 7. Tag und natürlich die Zeitspanne dazwischen sein. In diesem Monat wäre man mit dem 5. Juli ohnehin schon recht spät dran, aber auch an diesem Tag wird es kein Update geben. Der Grund ist der Independence Day am 4. Juli, der in den USA in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt und sich dann wohl bis in den Montag zieht: Sprich, in den USA ist am Montag wohl ein Feiertag.

Nun könnte man das Update am Dienstag veröffentlichen, doch auch diesen Termin lässt man aus und rollt es stattdessen erst am Mittwoch, dem 7. Juli aus, gemeinsam mit der zweiten Welle des Updates, die normalerweise vor ihrem angegebenen Datum veröffentlicht wird. Ein früherer Rollout wäre wohl nur am gestrigen Donnerstag möglich gewesen, denn am Freitag muss man mit solch einem Update nicht rechnen, das ja bei Problemen eine große Anzahl Nutzer über das Wochenende mit fehlerhaften Smartphones stehen lassen würde. Das ist zwar extrem selten, kam aber schon vor.

Weil das Update dennoch wie üblich schon sehr frühzeitig für die Smartphone-Hersteller geöffnet wird, kann es schon in den Tagen zuvor bei einigen Geräten aus dem Hause Samsung und anderen ankommen. Dort ist man manchmal risikofreudiger und liefert ein solches Update auch mal über das Wochenende.

