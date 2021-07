Googles Entwickler basteln seit Jahren am neuen Betriebssystem Fuchsia, über das wir hier im Blog schon seit Jahren berichten und das nun langsam aber sicher in den sehr sehr langsamen Rollout geht. Nun hat man seit langer Zeit mal wieder die Designer drüberschauen lassen und spendiert dem Produkt erstmals ein neues Logo. Das neue Fuchsia-Logo sieht interessant aus und enthält mehrere Bedeutungen.



Wenn Google den eigenen Produkten neue Logos spendiert, kommt das selten gut an, doch bei Fuchsia ist das etwas anders: Sehr viele Menschen dürften das Fuchsia-Logo aufgrund des Status des Projekts überhaupt nicht kennen und trotz einer gewissen Ästhetik wirkte es von Anfang eher als Platzhalter, statt als Bildmarke für ein fertiges Produkt. Das gilt übrigens auch für die Bezeichnung “Fuchsia”, aber das ist wieder ein anderes Thema.

Das Fuchsia taucht an einigen Stellen der Dokumentation auf und wurde in den Vorabversionen, die sich schon jetzt testen lassen, sogar als Icon für den Cursor verwendet – inklusive des pink-artigen Farbtons, der sich an die Bezeichnung anlehnt. Doch von diesem Logo müssen wir uns verabschieden, denn Google hat nun Markenschutz für ein neues Logo beantragt, das ganz anders aussieht, aber dennoch wiederkehrende Elemente enthält, die man mit Fuchsia in Verbindung bringen würde.

Kurzer Disclaimer: Aus der Anmeldung geht nicht hervor, dass es sich um das Fuchsia-Logo handelt. Es könnte auch ein völlig anderes Produkt sein, doch die Wahrscheinlichkeit für einen visuellen Relaunch des Fuchsia-Logos ist aufgrund der Ähnlichkeit sehr hoch. Nehmen wir das also einfach einmal als gegeben hin.









Deutung des Logos

Auch das neue Fuchsia-Logo besteht aus zwei sehr leicht ineinander verschlungenen Kreisen, so wie das alte Logo. Würde man es spiegeln, wäre die Ähnlichkeit noch sehr viel deutlicher. Gleichzeitig kann man darin mit etwas Fantasie ein geschnörkeltes kleines “f” erkennen, das manche Menschen wohl bis heute in dieser Form schreiben. Dass es dem Zeichen für Unendlichkeit sehr ähnlich sieht, dürfte wohl kein Zufall sein und vielleicht Googles Hoffnungen in Fuchsia symbolisieren.

Auf obigem Bild sieht das neue Logo nicht gut aus, aber dabei darf man nicht vergessen, dass es sich nur um die Form in einem öffentlichen Dokument handelt. Mit ziemlicher Sicherheit wird das neue Logo eingefärbt. Vielleicht wieder im pink-artigen Fuchsia-Ton, vielleicht aber auch in den typischen Google-Farben. Das Logo dürfte sowohl einfarbig als auch mit dem typischen Google-Farbmix funktionieren. Und weil es ein “f” enthält, dürfte wohl auch der Name “Fuchsia” bestehen bleiben.

Derzeit erscheint das Logo nur bei der Anmeldung zum Markenschutz und wird noch an keiner anderen Stelle verwendet. Sollte Google das Betriebssystem doch noch eines Tages groß vorstellen, wird es wohl zum Einsatz kommen.

