Android 12 Wallpaper: Schicke Hintergrundbilder zu Googles neuem Betriebssystem zum Download

Googles neues Betriebssystem Android 12 befindet sich zwar noch nicht auf der Zielgeraden, könnte aber schon in gut zwei Monaten als finale Version erscheinen. Wer sich schon jetzt vollständig auf das Betriebssystem einstimmen möchte, kann dies nun mit einer Reihe neuer Wallpaper tun, die vor allem mit dem versteckten Bugdroid im Logo spielen und diesen in den 12er-Schriftzug integrieren.



Wir bieten euch hier im Blog regelmäßig Smartphone-Wallpaper zum Download an, denn viele Hersteller spendieren ihren neuen Geräten oftmals eine Sammlung schicker Fotos oder Animationen, wobei der Trend mittlerweile wieder zu etwas ausgefalleneren Darstellungen geht. Auch Google bringt manchmal eine Reihe von Hintergrundbildern für eine neue Android-Version, die die Identität und manchmal auch die süßen Bezeichnungen widerspiegeln.

Bisher hat Google noch keine Android 12-Wallpaper veröffentlicht, doch die Kollegen von 9to5Google waren fleißig und haben eine Reihe von Hintergrundbildern für alle Smartphones erstellt, die sie nun kostenlos zum Download anbieten. Im Mittelpunkt steht natürlich die “12”, denn das ist bekanntlich die offizielle Bezeichnung und Googles Schwung in der Ziffer “2” lässt an dieser Stelle einen versteckten Bugdroid vermuten. Mehr dazu findet ihr in diesem Artikel.

Rund um dieses Kernelement gibt es schicke Elemente in den typischen Grundfarben, die für stimmungsvolle Wallpaper sorgen, die man sich natürlich auch gerne auf das Android 11-, Android 10- oder auch ein betagteres Betriebssystem laden kann. Durch das zentrierte Hauptelement lassen sich die Hintergrundbilder problemlos zuschneiden.









Oben seht ihr eine Übersicht des exklusiven Wallpaper-Pakets, das ihr euch direkt bei Google Drive herunterladen und auf dem Smartphone verwenden könnt. Weil sich die Kollegen damit viel Arbeit gemacht haben, bieten wir sie diesmal nicht zum direkten Download an, sondern verweisen auf die externe Quelle. Der Download ist aber genauso einfach: Ladet euch die einzelnen Bilder oder bei Bedarf einfach den gesamten Ordner herunter.

Gut möglich, dass Google rund um den Release eigene Hintergrundbilder zu Android 12 veröffentlichen wird. Vielleicht wird man auch erneut mit der durchgesickerten internen Bezeichnung des Betriebssystems spielen, so wie im vergangenen Jahr. Alle Bezeichnungen der Android-Versionen findet ihr in diesem Artikel.

