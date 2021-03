Android 12: Googles neues Betriebssystem heißt Snow Cone; das sind die süßen Bezeichnungen der Vorgänger

Google hat jeder neuen Android-Version viele Jahre lang einen süßen Beinamen verpasst, der sehr häufig bekannter war als die eigentliche Versionsnummer und jeweils als Maskottchen für diese Version diente. Mittlerweile hat man diese süße Tradition abgeschafft, verwendet sie intern allerdings nach wie vor zur Bezeichnung einer neuen Major-Version. In diesen Tagen wurde die interne Bezeichnung von Android 12 bekannt und wir blicken anlässlich dessen zurück auf das Android-Schlaraffenland.



In den Wochen und Monaten vor dem Release einer Android-Version war es bei vielen Beobachtern und Medien (auch hier im Blog) ein großer Spaß, sich über die offizielle Bezeichnung Gedanken zu machen. In manchen Jahren gab es eine große Auswahl, manchmal klare Favoriten und vor allem im vergangenen Jahr eine regelrechte Verzweiflung – unter anderem deswegen dürfte sich Google von diesem System verabschiedet haben.

Google hat sich vom populären Android-Namensschema verabschiedet und gibt den Versionen seit Android 10 keine offizielle Bezeichnung mehr – zumindest gilt das für das Marketing bzw. die Veröffentlichung der Version. Statt Android Oreo oder Android Pie ist nun von Android 10, Android 11 und derzeit natürlich Android 12 die Rede. Intern besitzen aber auch die neuen Versionen eine offizielle Bezeichnung nach dem alten Schema: Aufsteigender Anfangsbuchstabe und Süßspeise.

In der Vergangenheit gab es stets zwei Bezeichnungen für die Android-Versionen: Einmal der öffentliche Name und einmal die interne Variante. Beide setzen auf denselben Buchstaben, haben aber eine völlig unterschiedliche Bezeichnung. Auch wenn wir nun die internen Bezeichnungen der letzten drei Android-Versionen kennen, wissen wir somit nicht, wie der offizielle Name hätte lauten können. Aber auch die internen Bezeichnungen hätten sich häufig sehr gut als Bezeichnung geeignet.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Android 12 die interne Bezeichnung Snow Cone trägt, das schon auf den ersten Blick als extrem süße Speise erkennbar ist. Einige Bilder von dieser Süßspeise, die hierzulande wohl nicht ganz so bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.









Google verfolgte bei Android von Anfang an ein sehr einfaches Namensschema: Mit jeder neuen Version ist man einen Buchstaben im Alphabet weitergesprungen und hat eine damit beginnende amerikanische Süßspeise gewählt. Das begann mit Android Cupcake und endete mit Android Pie, denn danach gab es leider keine Bezeichnungen mehr. Sollte sich Google eines Tages umentscheiden, wäre nach Android 12 (S) nun der Buchstabe “T” an der Reihe. Android 13 wäre dann Android T…

Hier die bisherigen Bezeichnungen

Android Cupcake

Android Donut

Android Eclair

Android Froyo (Frozen Yoghurt)

Android Gingerbread

Android Honeycomb

Android Ice Cream Sandwich

Android Jelly Bean

Android Kit Kat

Android Lollipop

Android Marshmallow

Android Nougat

Android Oreo

Android Pie

Android 10 (Queens Cake)

Android 11 (Red Velvet Cake)

Android 12 (Snow Cone)

Auch wenn es längst akzeptiert ist, das Google nur noch Namen vergibt – und somit leider auch keine Versions-Maskottchen mehr hat (hier seht ihr alle Maskottchen in Googles Vorgarten), ist es doch nach wie vor sehr Schade um die sympathischen Bezeichnungen.

