Android 12: Google veröffentlicht Developer Preview 2.1 mit WebView-Fix für die Pixel-Smartphones

Google hat erst kürzlich die zweite Android 12 Developer Preview veröffentlicht und wird dieser nach den aktuell geplanten Plänen noch fünf weitere Vorabversionen folgen lassen. Auf der Halbzeit bis zur dritten Developer Preview hat man nun die Android 12 Developer Preview 2.1 veröffentlicht, die vor allem das WebView-Problem mit den abstürzenden Apps behebt.



Gerade erst wurde die zweite Android 12 Developer Preview veröffentlicht, da legt Google schon wieder nach – und zwar ähnlich wie im vergangenen Jahr mit einer weiteren Zwischenversion. Vor wenigen Minuten wurde die Developer Preview 2.1 freigegeben, die laut der Ankündigung lediglich das Problem mit den abstürzenden Android-Apps behebt, die vor wenigen Tagen viele Millionen Nutzer betroffen haben.

This minor update to Android 12 Developer Preview 2 updates WebView to fix an issue that caused some apps to crash.