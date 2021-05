Google I/O 2021: Die wichtigsten Ankündigungen aus der Keynote des Google-Events in neun Minuten (Video)

Die Entwicklerkonferenz Google I/O ist am Donnerstag Abend zu Ende gegangen und hat eine ganze Reihe von Ankündigungen gebracht, doch das größte Interesse gilt natürlich der Keynote zur Eröffnung des Events. Weil diese mit mehr als zwei Stunden am Dienstag etwas langatmig war, hat Google nun ein neun-minütiges Video veröffentlicht, in dem alle wichtigen Ankündigungen knapp zusammengefasst werden.



Keynotes sind Bestandteil jedes großen Events und nicht selten besteht das Interesse auch bei mehrtägigen Veranstaltungen wie der Google I/O nur aus dieser Keynote. Nach der spontanen Absage im vergangenen Jahr lud Google am Dienstag wieder zur I/O und veranstaltete die übliche von CEO Sundar Pichai eröffnete Keynote. Obwohl sich einige große Ankündigungen andeuteten, war das Interesse allerdings sehr überschaubar – zumindest wenn man den YouTube Live-Statistiken glauben mag. Mehr als (kombiniert) knapp unter 50.000 Zuschauer waren nicht dabei.

Die Keynote enthielt sehr viele wichtige Ankündigungen, gestaltete sich aber dennoch sehr langatmig. Die erste Stunde hätte man sich schenken können, doch Google wollte die Themen Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit eben in den Mittelpunkt rücken. Natürlich waren es wichtige Themen, aber auf DER Keynote zu DEM Event des Jahres erwartet man dann doch eher die Themen, die es in die zweite Stunde geschafft haben: Android, Chrome OS, Google Fotos, Android Auto und andere Themen.

Wer am Dienstag nicht dabei war oder sich noch einmal die wichtigsten Dinge in Erinnerung rufen möchte, kann das nun tun. Google hat ein knapp neun-minütiges Video mit den wichtigsten Punkten der Konferenz veröffentlicht. Das verschafft einen guten Üblich über alles, was auf während der Keynote wichtig war.









Google I/O in unter neun Minuten

Google I/O – das volle Programm

