Aktion im Google Store: Pixel 4a 5G 100 Euro günstiger & Pixel Buds und Stadia Starterpaket sind jetzt reduziert

Es gibt einige Aktionen im Google Store: Weil schon bald neue Produkte vor der Tür stehen könnten, hat man nun eine kleine Auswahl an Geräten reduziert, die vielleicht auch als kleines Präsent zum Valentinstag verstanden werden könnten. Derzeit könnt ihr beim Kauf eines Pixel 4a 5G sowie den smarten Kopfhörern Pixel Buds und dem Stadia Starterpaket einige Euro sparen. Schaut euch auch die smarten Amazon-Aktionen an.



Rund um den Valentinstag bietet der Google Store seit Jahren Aktionen auf die eigene Hardware, doch in diesem Jahr scheint das auszufallen. Dennoch gibt es drei Aktionen, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein könnten. Bei allen drei könnte es sich um Geräte handeln, die sich möglicherweise nicht ganz so gut verkaufen und deswegen der Lagerstand etwas reduziert werden muss. Ist aber nur mein Eindruck, muss nicht der Wahrheit entsprechen.

Vielleicht folgen in den nächsten Tagen noch weitere Aktionen, möglicherweise auch wieder in Form einiger Bundles. Wir werden das im Auge behalten. Schaut euch auch die smarten Amazon-Aktionen an, die sehr viel attraktiver sind und auch auf deutlich mehr Produkte gelten. Und wer die Pixel Vorbesteller-Aktion im vergangenen Jahr genutzt hat und nach wie vor auf die Gratis-Kopfhörer wartet, findet in diesem Artikel aktuelle Informationen.

