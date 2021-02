Mein (enttäuschender) Kontakt zu Google bezüglich der Lage des GoogleWatchBlog – kurzer Erfahrungsbericht

Der GoogleWatchBlog befindet sich seit einiger Zeit in großen Nöten und ich berichte hier im Blog auch aus thematischen Gründen recht transparent über die aktuelle Situation. Natürlich gab es bezüglich der Lage auch einen Kontaktversuch mit Google, der allerdings nach anfänglich sehr positiver Reaktion im Sande verlaufen ist. Im Rahmen der Berichterstattung möchte ich auch das, für alle die es interessiert, in einem ausführlichen Artikel festhalten.



Hinweis: Dieser Artikel beschreibt ausschließlich meine Meinung zur aktuellen Situation, zum Verlauf des Kontakts mit Google und meine Sicht auf die mir bekannten Fakten.

Seit dem Beginn der Probleme mit Google berichte ich hier im Blog recht transparent über den Verlauf und erfahre dabei sehr große Unterstützung durch die Leser – was mich wirklich sehr freut. Und weil GoogleWatchBlog nun einmal untrennbar mit Google verbunden ist (thematisch, nicht rechtlich!), bietet es sich natürlich an, meine Erfahrungen in einzelnen Artikeln zu veröffentlichen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Webmaster, der jetzt oder in Zukunft in eine ähnliche Situation gerät.

Was ist passiert?

Der Blog dreht sich nicht nur thematisch um Google, sondern setzt aus naheliegenden Gründen auch stark auf die Dienste des Unternehmens: Die Werbung wird von Google AdSense ausgespielt, die Besucherzahlen von Google Analytics gemessen und der Traffic kommt zu einem großen Teil (etwa 60 Prozent, ein nicht unüblicher Wert) von Google, Google News oder Google Discover. Das hat 15 Jahre lang wunderbar funktioniert, doch Ende November 2020 begannen die Probleme: Erst gab es eine AdSense-Sperre und als diese nach einigen Wochen aufgehoben wurde ist der Blog aus dem Discover Feed geflogen – der wichtigsten (und lukrativsten) Trafficquelle. Das hat sich bis heute gehalten.

Natürlich habe ich einiges unternommen, um dem Problem auf den Grund zu gehen. Ich habe mich sehr viel informiert, nach meinen Artikeln mit anderen Nutzern und Webmastern ausgetauscht und natürlich auch Kontakt zu Google aufgenommen. Immerhin ist Google nicht nur das Hauptthema hier im Blog, sondern so gesehen auch der Auslöser der ganzen Problematik – das ist zumindest meine Meinung.









Wer mehr erfahren möchte, findet hier einige Artikel zum Thema: Das AdSense-Problem, die Googlebot-Probleme sowie eine ausführliche Schilderung der Sachlage und Möglichkeiten zur Unterstützung meiner Arbeit und damit des Blogs in diesem Artikel.

Überprüfung der AdSense-Sperre

Unmittelbar nach der AdSense-Sperre habe ich eine Prüfung beantragt, denn der unter anderem geschriebene Verdacht, dass ich auf meine eigenen Banner klicke und somit Klickbetrug durchgeführt haben soll, konnte ich so natürlich nicht stehen lassen (dazu später mehr). Natürlich kam niemals eine Antwort und auch meine E-Mails an das AdSense-Team wurden nicht beantwortet. Und das, obwohl ich nach Googles Angaben ein Priority Publisher bin – was auch immer das bedeutet.

Die AdSense-Sperre wurde nach etwa zwei Wochen, Mitte Dezember, aufgehoben. Einfach so. Die Fehlermeldung meines angeblichen Verstoßes ist verschwunden, ohne ein Hinweis darauf, was geschehen ist. Keine Entschuldigung dafür, dass man das Konto im Dezember (der finanziell wichtigsten Zeit des Jahres) gesperrt hat. Macht schon einmal einen guten Eindruck. Erst kürzlich hatte ich erfahren, was es damit auf sich hatte – auch dazu später mehr.

As we have been unable to verify the quality of your traffic, your ad serving is currently being limited. Your sites or apps may experience less demand from Google while we continue to evaluate your account compliance and traffic quality.

In der damaligen Ankündigung zur AdSense-Sperre hieß es, dass Google möglicherweise den Traffic auf die Webseite beschränken wird. Tatsächlich war der Traffic im Dezember geringer als in den Vormonaten und Vorjahren. Eine Verbindung zwischen Traffic und AdSense-Werbung, die Google immer wieder bestreitet. Rund um den Tag der Freischaltung des Adsense-Kontos ist dann der Traffic von Google Discover praktisch auf Null gesunken. Das kann Zufall sein, kann auch an einem Algorithmus-Update liegen – ich weiß es nicht. Ein Auf und Ab gab es immer, völlig normal – aber auf Null ist es niemals abgesunken. Nicht einen Tag lang. Und nun sind es gut zwei Monate. Eine finanzielle Katastrophe.

Leider gibt bei Discover keinerlei Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Google, also dachte ich mir, ich wende mich einfach mal an Google direkt. Ich hatte keine großen Hoffnungen auf eine Antwort, deswegen hatte ich auch erst nach einigen Wochen geschrieben, aber man kann es ja mal versuchen. Und ich wurde überrascht.









Mein Kontakt zu Google

Weil es bei Google für so etwas keinen echten Ansprechpartner gibt, zumindest wäre mir nichts bekannt, und ich langsam verzweifelt war (und eigentlich immer noch bin), habe ich mich am 22. Januar an die Google Pressestelle gewandt. In meiner recht kurzgefassten E-Mail schrieb ich, dass der Blog keinen Traffic mehr erhält, die Zukunft dadurch sehr ungewiss ist und eine Fortführung des Blogs in gewohnter Form vielleicht auch im Interesse von Google Deutschland sein könnte. Immerhin lesen hier auch Googler mit, Google folgt GoogleWatchBlog auf Twitter und es gab einiges Male Kontakte.

Vielleicht ist die Pressestelle nicht der richtige Ansprechpartner, aber aufgrund der doch vielleicht gegebenen Relevanz vielleicht ein Türöffner zu einem echten Kontakt. Mein einziger Strohhalm. Und tatsächlich: Nach weniger als zwei Stunden erhielt ich eine Antwort von einer Person, deren Position ich einfach mal als “Chefsprecher für Zentraleuropa” bezeichnen würde. Das hat mich, ich muss es ehrlich sagen, sehr positiv überrascht. Der PR-Abteilung war das Problem durch meine vorherigen Artikel bereits bekannt, die Brisanz der Lage wurde aber erst durch meine E-Mail deutlich.

Telefonat mit Google

Mir wurde ein Telefonat angeboten, das sehr schnell noch am selben Tag zustande kam. Wieder war ich sehr positiv überrascht, denn immerhin nahm man sich fast eine halbe Stunde Zeit für mich und hörte sich meine Schilderung an. Wohlgemerkt von einer Person, die aufgrund ihrer Position sicherlich Besseres zu tun gehabt hätte. Ich kann meinen positiven Eindruck nicht oft genug unterstreichen, immerhin war es ja auch ein großer Hoffnungsschimmer auf einen Beginn zur Klärung der Situation.

Der Sprecher hat mir zugesagt, das Problem an die entsprechende Stelle weiterzuleiten bzw. das Thema intern aufzunehmen, damit sich jemand die ganze Sache einmal ansieht. Im Gespräch wurde mir dann auch gesagt, dass sich Google Deutschland im Dezember eingesetzt hatte, um die AdSense-Sperre wohl schneller als üblich wieder zu entfernen. Ein mehr als gutes Zeichen, dass man mir bzw. dem Blog auch diesmal helfen könnte. Ich bedankte mich im Nachhinein für die Hilfe, äußerte aber auch meinen Unmut darüber, dass eine solche Sperre ohne jegliche Vorwarnung resultiert und die gesamte Kommunikation unterirdisch ist. Auch einen Hinweis, dass sich der damalige Verdacht nicht erhärtet hat oder wer mir (damals unbekannterweise) geholfen hat, gab es nicht.

Die Adsense-Sperre resultierte wohl aus massenhaft ungültigem Traffic, der auf dem Blog aufgelaufen ist und dadurch auch ungültige Banner-Einblendungen ausgelöst hat. Das nahm ich zur Kenntnis und hätte dafür auch grundsätzlich Verständnis. Ich kann es mir aber nach wie vor nicht erklären, denn auch nach meiner späteren Recherche sind mir keine extremen Trafficspitzen aufgefallen, die irgendwie ungewöhnlich wären. Und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte man natürlich auch eine Vorwarnung abgeben können, statt direkt ohne jegliche Vorwarnung und Begründung eine längere Sperre zu verhängen – im Dezember, zur stärksten Zeit des Jahres

Das Gespräch war wirklich sehr nett und unbekannterweise auch recht persönlich. Weil der Blog global gesehen aber ein kleines Licht ist, was mir natürlich bewusst ist, gibt es keinen direkten Ansprechpartner für das Problem. Vollkommen in Ordnung, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber: Wir erinnern uns, bei AdSense bin ich ein “Priority Publisher” – was immer das auch heißt. Nun gut, das Problem wird intern angesprochen, ich soll aber nicht über das Wochenende eine Lösung erwarten, sondern mich mindestens eine Woche gedulden. Alles in Ordnung. Wie gesagt, ich war froh, dass sich überhaupt irgendjemand bei Google gerührt hat – und dann gleich der Chefsprecher. Ein kleines Wow. Es hieß auch, ich könne mich jederzeit melden, die Kontaktdaten habe ich ja nun.

Das war dann aber leider schon alles.









Funkstille

Seit diesem Tag habe ich nichts mehr von Google gehört. Es gab keine Rückmeldung in irgendeiner Form. Ich bin eigentlich ein geduldiger Mensch und auch sehr verständnisvoll, aber in diesem Fall geht es nicht nur um irgendwelche Trafficzahlen, sondern um meine Existenz! Da darf man dann auch mal etwas nervöser werden und nachfragen. Nach der Wochenfrist hatte ich per E-Mail mal ganz vorsichtig nachgefragt, ob es denn schon irgendeine Form von Feedback gibt. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass man alles stehen und liegen lässt und sich darum kümmert. Aber nachdem es den Funken Hoffnung gab und eine recht hohe Stelle bei Google Deutschland etwas anstößt, kann man ja mal fragen. Ich erwarte auch keine Lösung, aber ein kleiner Hinweis, wo das Problem denn überhaupt liegt, kann ich meines Erachtens nach schon erwarten.

Leider gab es keine Antwort. Ging meine Mail in einer Flut unter? Vier Tage später habe ich ein weiteres Mal nachgefragt. Keine Antwort. Eine weitere Woche später (diesen Dienstag) habe ich erneut vorsichtig nachgefragt. Keine Antwort. Dass die damalige Mini-Euphorie längst wieder verflogen ist, könnt ihr euch sicher vorstellen. Nun frage ich mich, warum keine Antwort mehr kommt. Ein “Nein, es gibt noch nichts Neues” würde mir schon reichen – das habe ich auch in der letzten E-Mail geschrieben. Ich weiß, dass die Person eigentlich nicht zuständig ist, aber warum hat sie sich dann so schnell bei mir gemeldet und einen Funken Hilfe in Aussicht gestellt? Die zehn Sekunden Zeit für eine Mini-Antwort kann man sich mal nehmen, das ist nicht zuviel verlangt. Nun weiß ich nicht einmal, ob meine Mails überhaupt gelesen worden sind, obwohl sie direkt an den damaligen Telefonkontakt adressiert waren. Ich denke aber auch nicht, dass die Funkstille einzig von dieser Person ausgeht.

Vielleicht gibt es längst ein internes Ergebnis, das eventuell nicht ganz so erfreulich ist? Ich weiß es nicht und könnte mir einige Szenarien ausmalen, die ich derzeit aber noch für mich behalten möchte.

Ich habe lange überlegt, ob ich das hier so detailliert schildern soll. Aus meiner Sicht spricht aber nichts dagegen, denn nach drei Wochen absoluter Funkstille und mehreren ignorierten Kontaktversuchen habe ich wohl einen angemessenen Zeitraum abgewartet. Und weil es eine hohe Bereitschaft unter den Lesern gibt, den Blog zu unterstützen und ich viele nette E-Mails erhalte (Vielen vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an alle Unterstützer!), möchte ich das Thema weiter transparent halten. Vielleicht schieße ich bei der Sache ein wenig über das Ziel hinaus, aber es ist nun mal für mich auch ein sehr emotionales Thema. Die Geschichte ist wohl noch lange nicht zu Ende und ich weiß nicht, wie sie ausgeht. Fortsetzung folgt.

