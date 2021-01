Stadia: LG bringt Googles Spieleplattform nativ auf neue Smart TVs – wird ab WebOS 6.0 vorinstalliert sein

Googles Spieleplattform Stadia hat in den letzten Monaten stark ausgebaut und soll natürlich auch im Jahr 2021 im gleichen Tempo zulegen – auch in puncto Verbreitung. Nachdem Stadia gerade erst auf dem iPhone angekommen ist, steht nun der native Launch auf den ersten Smart TVs an. Im Rahmen der CES-Veranstaltung hat LG bekannt gegeben, dass Stadia in diesem Jahr auf der neuesten Generation vorinstalliert sein wird.



Google hat es bis heute nicht geschafft, Stadia nativ auf den eigenen Smart TV-Plattform Android TV und Google TV zu unterstützen, wird dies aber im Laufe der nächsten Monate nachholen. Dementsprechend hat nun auch LG bei der Präsentation des neuen Lineups angekündigt, Stadia ab Werk zu unterstützen. Die Stadia-App soll vorinstalliert und somit nur wenige Schritte entfernt sein. Da sich die Plattform bekanntlich auch Gratis mit kostenlosen Titeln nutzen lässt, ist das natürlich auch ein schönes Marketing-Versprechen.

‘Supporting Stadia on LG TVs is our commitment to customers that gaming is an increasingly important feature expected by LG TV owners,’ said Lee Sang-woo, senior vice president of corporate business strategy at LG Electronics Home Entertainment Company. ‘Stadia is changing how people access their favorite games and by providing webOS compatibility, we’re making an early commitment to the platform.’