Google Quartalszahlen 3/2020: Alphabet ist wieder in der Spur – Umsatz und Gewinn legen wieder kräftig zu

Die Google-Mutter Alphabet lässt sich mal wieder in die Karten blicken und hat vor wenigen Minuten die Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht: Alphabet musste sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen erheblichen Einbruch hinnehmen: Im Zeitraum von Juli bis September wurde ein Umsatz von 40,5 Milliarden Dollar generiert und daraus ein Gewinn von ganzen 11,2 Milliarden Dollar eingefahren – ein starker Sprung im Vergleich zum Vorjahr.



Der Umsatz der Google-Mutter Alphabet lag im 3. Quartal 2020 bei 40,5 Milliarden Dollar und ist im Vergleich zum 3. Quartal 2019 um mehr als 6 Milliarden Dollar gestiegen. Daraus wurde ein Gewinn von 11,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet, der bereinigt um ganze 2,2 Milliarden Dollar über dem Vorjahr lag. Google hatte schon im Frühjahr vorsorglich eine drastische Kostenreduzierung angekündigt sowie die Werbe- und Event-Notbremse fest angezogen und im Zuge dessen für die nächsten Monate zwangsweise das Marketing-Budget zusammengestrichen um sich vor den Corona-Auswirkungen zu schützen.

Die Alphabet-Unternehmen

Aber wie setzen sich die Zahlen genau zusammen? Google steuert 41 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, YouTube spült 5 Milliarden Dollar in die Kassen und alle anderen Alphabet-Unternehmen konnten gerade einmal vergleichsweise bescheidene 178 Millionen Dollar in die Kasse legen. Google konnte einen Gewinn von 12,6 Milliarden Dollar einstreichen, während der Verlust der anderen Unternehmen mit 1,1 Milliarden Dollar (!) wieder einmal in ganz neue Sphären gestiegen ist.

Alphabet besteht aus sehr viel mehr Unternehmen als nur Google (hier findet ihr eine Übersicht aller Alphabet-Unternehmen) die vor allem auf langfristige Wetten und Zukunftstechnologien setzen. Daraus sollen in den nächsten Jahren neue Umsatzträger werden, denn viele Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Einen Überblick über die wichtigsten “Moonshots” und deren aktuellen Stand findet ihr in diesem Artikel. Doch Corona macht auch vor Alphabet nicht halt, sodass einige dieser Projekte zumindest kurzfristig ins Stocken geraten könnten.

» Google One: Neues VPN-Produkt kommt – Abonnenten können das Google VPN auf dem Smartphone aktivieren









Die Google-Umsätze

Das Google-Werbegeschäft trug 32 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, YouTube 5 Milliarden Dollar, Google Cloud 3,4 Milliarden Dollar und die “anderen Google-Bereiche 5,47 Milliarden Dollar. Letzter Bereich, der unter anderem die Hardware-Verkäufe und die Play Store-Umsätze enthält, konnte innerhalb eines Jahres um fast 30 Prozent zulegen. Die Abhängigkeit vom Werbegeschäft ist also weiter geschrumpft, wenn auch noch immer riesengroß und potenziell gefährlich.

Von den 37 Milliarden Dollar Werbe-Umsatz wurden 31,3 Milliarden Dollar auf Google-Seiten (AdWords) generiert, während die vielen AdSense-Partner nur 5,7 Milliarden Dollar in Googles Kassen gespült haben. Die Traffic Acquisition Costs (TAC) liegen nun bei 8,1 Milliarden Dollar und sind gegenüber dem Vorjahr erneut stark angestiegen. Kein Wunder, es fließen ja allein schon 12 Milliarden Dollar pro Jahr an Apple. Man kann insgesamt sagen, bei Google läuft es rund, beim Rest von Alphabet hingegen immer noch nicht und das wird wohl noch lange so bleiben.

Mit Stichtag 30. September 2020 arbeiten 132.121 Mitarbeiter bei Alphabet und damit schon das sechste Quartal in Folge eine sechsstellige Anzahl an Menschen. Tatsächlich soll diese Zahl aber knapp doppelt so hoch liegen, wenn die vielen freien Mitarbeiter mit eingerechnet werden. In Larry Pages Geldspeicher liegen mittlerweile 112 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und das gesamte Unternehmen bewertet sein Inventar aktuell mit einer Summe von 299 Milliarden Dollar.

» Quartalszahlen 03/2020

» Quartalszahlen in der Übersicht















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren