Google auf dem iPhone 12: Neue Widgets und Apple Watch-Apps von Google Maps, Fotos & YouTube Music

Vor wenigen Tagen wurde das neue Apple iPhone 12 vorgestellt, das, wie man hört, schon wieder mehrere Millionen mal vorbestellt worden ist. Natürlich spielt das iPhone auch für Google eine sehr große Rolle und so hat man nun einmal zusammengefasst, worauf sich die Neo-Besitzer freuen dürfen: Es gibt neue Google-Widgets und zwei populäre Google-Produkte auf der Apple Watch.



Neue Google-Widgets

Apple hat ein Jahrzehnt nach Google endlich die Widgets entdeckt und sie natürlich als Innovation gefeiert. Natürlich sind auch die Google-Apps darauf angepasst und bieten nun einige Widgets, wobei die wichtigsten drei Apps bereits jetzt aktualisiert worden sind: Die Google Websuche, Google Fotos und YouTube. Alle drei bieten nun Widgets, mit denen die Nutzer direkt auf einige Inhalte zugreifen können.









Neue Apple Watch-Apps

Schon vor einigen Wochen wurde Google Maps für die Apple Watch veröffentlicht und nun hat man es im Rahmen der großen Ankündigungen offiziell gemacht. Alle Details inklusive dem vollen Funktionsumfang findet ihr ausführlich HIER beschrieben.

Außerdem hat nun auch YouTube Music den Weg auf die Apple Watch gefunden. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Google Play Music endgültig eingestellt wurde und an dem es bis jetzt noch keine Wear OS-App von YouTube Music gibt.

