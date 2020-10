Google Home Mini Gratis! Google schenkt YouTube Premium-Nutzern einen kostenlosen Smart Speaker

Google verteilt wieder Geschenke! Für alle Musikfreunde gibt es in diesem Monat einen Gratis-Lautsprecher mit integriertem Google Assistant: Viele Nutzer von YouTube Premium erhalten einen Google Home Mini Smart Speaker kostenlos. Ähnliche Aktionen hat es in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gegeben und nun dürfen sich wieder viele Nutzer darüber freuen, gleichzeitig mindestens einen Monat Musikgenuss sowie einen Smart Speaker zu erhalten.



Google hat seit knapp einem Jahr gleich zwei kleine Smart Speaker im Portfolio, die sich äußerlich sehr stark gleichen und auch funktionell kaum einen Unterschied machen – den Google Home Mini und den Google Nest Mini. Beide werden immer mal wieder im Rahmen von Werbeaktionen verschenkt und nun ist es wieder soweit. Es scheint ganz so, dass Googles Lagerbestände vom Home Mini trotz Abverkauf noch recht hoch ist, wovon man als Musikfreund nun profitieren kann.

Gute Nachrichten für alle Nutzer von YouTube Premium, das ja aufgrund der Google Play Music-Einstellung für viele Menschen zum neuen musikalischen Zuhause geworden ist. Wer die Plattform aktiv nutzt und über ein monatliches Abo verfügt, hat die Chance auf einen kostenlosen Google Home Mini Smart Speaker – dabei ist allerdings zu beachten, dass das wie bei den bisherigen Aktionen nicht garantiert ist. Manche Nutzer erhalten es, manche nicht – ohne erkennbares System.

Laut den Bedingungen müsst ihr ein YouTube-Premium-Abo besitzen und bis zu einem bestimmten Datum mindestens einmal bezahlen (also über den ersten kostenlosen Monat hinaus) – schon gibt es den Gutschein für den kostenlosen Google Home Mini aus dem Google Store. Anschließend darf das Abo dann wieder gekündigt werden. Effektiv zahlt ihr also 11,99 Euro für den Smart Speaker sowie ein bzw. zwei Monate YouTube Premium. Man muss allerdings mit den Bedingungen aufpassen, die wieder einmal sehr tricky formuliert sind. Die Aktion läuft gerade wieder an und manche Nutzer hatten schon Glück.

Wenn ihr folgende Meldung seht, so wie auf dem Screenshot (beachtet nicht das Datum, es ist ein ältere Screenshot), dann solltet ihr mit dabei sein.









Die Bedingungen zur Aktion

Das Aktionsangebot wird von Google Commerce Limited bereitgestellt und unterliegt den nachstehenden Bedingungen. Für die Berechtigung zum Erhalt eines kostenlosen Google Home Mini müssen Nutzer 1) über eine YouTube Premium-, YouTube Music Premium- oder Google Play Music-Mitgliedschaft verfügen und mindestens eine gültige Zahlung bis spätestens am 31. Oktober 2020, 23.59 Uhr MEZ leisten;

2) noch keinen kostenlosen Google Home Mini durch ein früheres Aktionsangebot von YouTube Premium, YouTube Music Premium oder Google Play Music erhalten haben. Als gültige Mitgliedschaften gelten Einzel-, Studenten- und Familientarife (nur Hauptnutzer) von YouTube Premium, YouTube Music Premium und Google Play Musik. Die Mitgliedschaft muss aktiv sein und darf nicht pausiert oder gekündigt sein. Das Angebot gilt nur für einen Google Home Mini pro Nutzer und nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot muss bis zum 30. Oktober 2020 um 23:59 Uhr MEZ eingelöst werden, da es ansonsten abläuft.

In den Bedingungen heißt es, dass spätestens bis zum 31. Oktober 2020 eine gültige Zahlung vorgenommen werden muss. Weil es aber bei vielen Nutzern den kostenlosen Probemonat gibt, der bei Abschluss Heute bis zum 7. November dauern würde, geht sich das nicht aus. Probiert also einfach mal euer Glück, falls ihr gerade erst zu YouTube Premium gewechselt seid oder schließt dennoch jetzt ein Abo ab und hofft darauf, einen Smart Speaker zu erhalten. Die Aktion wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach verlängert.

