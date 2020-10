YouTube: Experimentelle Features gibt es ab sofort nur noch für YouTube Premium-Abonnenten

Googles Videoplattform YouTube ist eine ständige Baustelle und bekommt immer wieder neue Funktionen, die zum Teil nur mit einer kleinen Gruppe von Nutzern getestet werden. Über eine spezielle Seite war es einige Jahre lang möglich, zusätzlich weitere experimentelle Features auszuprobieren, aber nun schränkt man den Kreis der Tester deutlich ein: Ab sofort ist das nur noch für Premium-Abonnenten möglich.



Google gibt es und Google nimmt es: Gerade erst wurde die Möglichkeit geschaffen, eigene Musik ohne Premium-Abo zu streamen und nun nimmt man den Nutzern der kostenlosen Version der Plattform ein Feature weg: Das seit vielen Jahren zur Verfügung stehende Portal mit experimentellen Features ist zwar noch für alle Nutzer zugänglich, die Experimente lassen sich aber nur noch von der zahlenden Kundschaft aktivieren. Wirklich verpassen tut man dabei aber nichts.

Wer einmal hereinschauen möchte, kann sich das Test-Portal auf dieser Seite ansehen und darüber staunen, dass solche Kleinigkeiten eine separate Aktivierung benötigen, während deutlich größere Brocken häufig ohne eine solche Anlaufstelle ausprobiert oder einfach ausgerollt werden. Ob sich YouTube damit einen Gefallen tut, lässt sich schwer sagen. Immerhin sind nur wenige Nutzer bereit, an solchen Experimenten teilzunehmen – den Kreis nun so stark einzuschränken, ist also eher nicht von Vorteil. Auf der anderen Seite sind es aber vielleicht auch gerade die Premium-Nutzer, die das wertvollste Feedback geben könnten.

