Google Kamera: Fotografieren im Dunkeln – der starke Nachtmodus kommt auf die Go-Smartphones (Video)

Kürzlich hat Google Android 11 Go veröffentlicht und mit dem Rollout der Go-Edition auf die ersten Smartphones begonnen, aber auch im immer weiter wachsenden App-Universum der Go-Plattform gibt es Fortschritte. Die vor knapp einem halben Jahr veröffentlichte Go-Version der Kamera-App erhält ein wichtiges Update, das den starken Nachtmodus endlich auch auf Budget-Smartphones bringen soll.



Die Kamera der Pixel-Smartphones lernt mit fast jeder Generation immer neue Tricks, die vor allem auf die starken KI-Funktionen der Google Kamera-App zurückzuführen sind. Vor einigen Monaten hatte Google die Camera Go-App veröffentlicht, die einige dieser Stärken auch auf Budget-Smartphones bringen soll, deren Kameras und Fotoqualität meist eher Bescheiden sind. Der Portrait Modus war von Beginn an dabei und nun steht eine weitere Verbesserung vor der Tür.

Der von den Pixel-Smartphones bekannte Nachtmodus kommt in abgespeckter Form nun auch in die Camera Go-App. Zwar kann man nicht die Ergebnisse der Pixel-Smartphones erwarten, aber dennoch ist es ein großer Fortschritt im Vergleich zu den normalen Nachtaufnahmen ohne diese KI-Funktionen. Auf obigem Screenshot sowie im folgenden Video seht ihr Vergleiche, die sprichwörtlich wie Tag und Nacht aussehen und somit deutlich machen, was für Unterschiede möglich sind.









Der Nachtmodus befindet sich ab sofort in der neuesten Version der Kamera-App, derzeit wird diese aber nur für das Nokia 1.3 angeboten. Erst in den kommenden Monaten soll die neue Version der App auch für andere Go-Smartphones angeboten werden, dazu gibt es aber leider noch keinen offiziellen Zeitplan. Wir dürfen gespannt sein, was die Entwickler noch alles aus den Go-Smartphones herausholen, die normalerweise weder über eine starke Kamera noch über die reine Rechenpower verfügen, solche Dinge aus dem Stand zu ermöglichen.

