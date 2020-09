Google Store: Zeit zu feiern! 22 Rabatt auf ausgewählte Produkte – Google feiert 22. Geburtstag mit Rabatten

Heute feiert Google den 22. Geburtstag und der Google Store feiert kräftig mit, so wie zuvor bereits angekündigt. Auch wenn im Vorfeld von „tollen Angeboten“ in der Mehrzahl die Rede war, gibt es heute 22 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf auf ausgewählte Geräte. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn die Aktion wird bereits heute Nacht wieder enden.



Google feiert Geburtstag und kann bereits 22 virtuelle Kerzen auf der ebenso virtuellen Kerze ausblasen. Anlässlich dessen gibt es heute im Google Store 22 Prozent Rabatt, wofür ihr vor dem Bezahlvorgang einfach nur Gutschein-Code GOOGLEBDAY22 eingeben müsst. Die Rede ist von ausgewählten Geräten, sodass ihr einfach einmal ausprobieren müsst, auf welche Gadgets im Warenkorb die Rabatte gelten und auf welche nicht.

Die Bedingungen

Der von Google Commerce Limited angebotene Gutscheincode kann ausschließlich im Google Store eingelöst werden und unterliegt den folgenden Aktionsbedingungen. Das Angebot endet am 28. September 2020 um 00:59 Uhr MESZ.

Nur gültig für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz sowie eine Lieferadresse in Deutschland haben. Nutzer müssen Internetzugriff haben und an der Kasse ein Zahlungsmittel hinzufügen, sofern noch keines angegeben wurde. Der Rechnungsbetrag hängt unter anderem auch davon ab, ob Versandkosten anfallen und in welcher Höhe. Gutscheincodes können nicht über „Als Gast bezahlen“ eingelöst werden. Nutzer müssen sich in ihrem Google-Konto anmelden, um den Code verwenden zu können.