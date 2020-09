Google Fotos: Kostenloser unbegrenzter Speicherplatz auf Googles Fotoplattform; das sind die Limits & Regeln

Die Fotoplattform Google Fotos bietet allen Nutzern kostenlosen unbegrenzten Speicherplatz für alle Bilder und Videos, die dauerhaft in der Cloud gespeichert bleiben. Dieses Angebot gilt allerdings nur dann, wenn die Nutzer ab einer gewissen Stufe dazu bereit sind, Abstriche bei der Qualität der Bilder und Videos zu machen. Weil die Frage immer wieder aufkommt, fassen wir in diesem Artikel einmal die Regeln für den unbegrenzten Speicherplatz zusammen.



Google Fotos gehört ohne Frage zu den populärsten Clouddiensten des Unternehmens und sorgt dafür, dass die Nutzer nie wieder wertvolle (und weniger wertvolle) Bilder und Videos verlieren, denn sie werden dauerhaft in der Cloud gesichert und sind von dort stets abrufbar. Wie lange Google dieses Angebot aufrechterhalten kann, es sind ja mittlerweile schon einige Jahre, steht allerdings in den Sternen . Denn auch ein Fass ohne Boden könnte irgendwann einmal überlaufen.

Die Google Fotos Datenbank dürfte bei sehr vielen Nutzern dank Auto Backup, der Desktop-Synchronisierung sowie der komfortablen Uploadfunktion sehr gut gefüllt sein und vermutlich ohne das kostenlose Angebot längst überlaufen. Weil Google grundsätzlich nur 15 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz für Google Fotos, Google Drive und GMail anbietet, würden viele Menschen bei der Masse an geschossenen und empfangenen Fotos und Videos sehr schnell an die Grenzen stoßen.

Glücklicherweise kommt es aber nicht dazu, denn Google Fotos bietet in der Standardeinstellung kostenlosen unbegrenzten Speicherplatz, der dafür sorgt, dass die hochgeladenen Medien nicht vom 15 Gigabyte-Kontingent abgezogen werden. Das ist zwar sehr praktisch, allerdings sollte man sich auch darüber bewusst sein, dass Google für dieses Angebot Qualitäts-Limits setzt. Überschreitet man diese, werden die Bilder automatisch komprimiert. Zumindest für die Cloud sind die Originale dann verloren.

In folgender Übersicht könnt ihr sehen, wo Google diese Limits gesetzt hat und dann für die Zukunft selbst entscheiden, ob ihr mit den Einschränkungen leben, zusätzlichen Speicherplatz kaufen oder einfach das Auto Backup deaktivieren möchtet.









In den Sicherungs-Einstellungen von Google Fotos lässt sich jederzeit festlegen, in welcher Qualität die Bilder und Videos über das automatische Backup hochgeladen und in der Cloud gesichert werden sollen. Diese Option findet ihr direkt unter dem Punkt „Backup & Sync“ in den Einstellungen und ist nur global für alle Uploads anwendbar. Für einzelne Bilder lässt sich das nicht festlegen, sodass tatsächlich eine wichtige Entscheidung getroffen wird. Entweder geht es an die Qualität oder an den Geldbeutel. Denn in Originalqualität rattert der 15 Gigabyte Google-Speicherplatz erbarmungslos herunter.

Ihr habt die Wahl zwischen der „Hohen Qualität“, das ist die Standard-Einstellung, der „Originalqualität“ sowie in einigen Ländern (derzeit nicht im DACH-Gebiet) dem Express-Upload.

Hohe Qualität

Kostenloser unbegrenzter Speicherplatz.

Die Fotos werden komprimiert, um Speicherplatz zu sparen. Wenn ein Foto größer als 16 MP ist, wird die Größe auf 16 MP reduziert.

Wenn die Videoauflösung mehr als 1.080 p beträgt, wird sie auf eine HD-Auflösung von 1.080 p reduziert. Ein Video mit 1.080 p oder weniger sieht fast genauso aus wie das Original. Einige Informationen wie Untertitel gehen möglicherweise verloren.

Schaut euch einfach an, ob diese Qualität für eure Zwecke ausreichend ist. Für ein sekundäres Cloud-Backup reicht es allemal. Wer seine Bilder irgendwann aus der Google Fotos-Datenbank wiederherstellen und für professionelle Zwecke verwenden möchte, sollte eher darauf verzichten. Für das private Familienalbum reicht das aber vollkommen aus und sollte zu keinen Problemen führen.

Originalqualität

Begrenzter kostenloser Speicherplatz, für den das Speicherkontingent des Google-Kontos genutzt wird.

Alle Fotos und Videos werden mit der Auflösung gespeichert, mit der sie aufgenommen wurden.

Empfohlen für Fotos mit mehr als 16 MP und Videos mit mehr als 1.080 p.

Fotos dürfen höchstens 75 MB oder 100 Megapixel groß sein.

Videos dürfen höchstens 10 GB groß sein.

Um zu sehen, wie viel Speicherplatz ein solches Foto oder Video belegt, könnt ihr diesen Google Drive-Trick verwenden. Das funktioniert allerdings nur mit den Medien, die vor der Abtrennung vom Google Drive synchronisiert wurden. Besitzer eines Pixel-Smartphones können für einige Jahre oder teilweise ein Smartphone-Leben lang kostenlos unbegrenzt in Originalqualität hochladen.









In einigen Ländern, derzeit leider nicht im DACH-Gebiet, wird zusätzlich die Express-Variante angeboten. Diese kann hierzulande zwar nicht genutzt werden, soll der Vollständigkeit Halber aber nicht unerwähnt bleiben. Vielleicht startet sie eines Tages auch in Deutschland, Österreich und Schweiz.

Express-Sicherung

Kostenloser unbegrenzter Speicherplatz.

Fotos können komprimiert werden, um weniger mobile Daten zu verwenden. Wenn ein Foto größer als 3 MP ist, wird die Größe auf 3 MP reduziert.

Wenn die Videoauflösung mehr als 480 p beträgt, wird sie auf eine Standardauflösung von 480 p reduziert. Ein Video mit 480 p oder weniger sieht fast genauso aus wie das Original. Einige Informationen wie Untertitel gehen möglicherweise verloren.

Video-Upload

Videos können ebenfalls kostenlos gespeichert werden und werden entweder komprimiert oder im Original gespeichert – siehe oben. Das gilt allerdings nur für Videos in den von Google Fotos unterstützen Formaten, die ihr in folgender Auflistung findet. Zum Teil wird auch der Upload in weiteren Formaten unterstützt, diese werden aber unabhängig von der gewählten Einstellung vom Kontingent abgezogen, weil sie von Google Fotos nicht komprimiert werden können. Die Liste der unterstützen Dateitypen ist angenehm lang und dürfte für die allermeisten Nutzer vollkommen ausreichend sein.

Folgende Video-Dateiformate werden von Google Fotos unterstützt

MPG, MOD, MMV, TOD, WMV, ASF, AVI, DIVX, MOV, M4V, 3GP, 3G2, MP4, M2T, M2TS, MTS und MKV

