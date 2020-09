Google Store: Viele tolle Angebote rund um die Google-Produkte – Google feiert 22. Geburtstag mit Rabatten

Im Google Store gab es in den letzten Monaten immer wieder interessante Aktionen, bei denen die an Google-Hardware interessierte Nutzer den einen oder anderen Euro sparen konnten. An diesem Wochenende wird die nächste Rabatt-Aktion starten, bei der vermutlich ein Großteil des Sortiments reduziert angeboten wird. Allerdings nur einen Tag lang und auch nicht auf die brandneue Hardware, die erst wenige Tage später



Google feiert Geburtstag und kann morgen bereits 22 virtuelle Kerzen auf der Torte ausblasen. Anlässlich dessen wird auch der Google Store „tolle Angebote“ bereithalten, über die sich alle Shopgäste freuen dürfen. Bis auf diesen Teaser hat man noch keine Details verraten, aber angelehnt an die letztjährige Aktion sowie der Zahl 22 gehe ich davon aus, dass es 22 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf geben wird – mit einigen Ausnahmen.

Klingt erst einmal gut, aber natürlich muss man auch am Sonntag die Preise vergleichen, denn gerade für die etwas betagtere Hardware sind 22 Prozent Rabatt nicht viel. Dazu kommt, dass Google am kommenden Mittwoch eine ganze Reihe neue Produkte vorstellt. Trifft sich aus Unternehmenssicht natürlich gut, dass man dadurch wenige Tage vor dem Start der neuen Hardware die Lager leeren kann, in denen immer noch die längst eingestellten Pixel-Smartphones sowie der Google Home Smart Speaker zu haben sind.

Schaut einfach ab heute Abend mal im Google Store vorbei, natürlich werden wir euch zum Start der Aktionen über alle Details informieren.

