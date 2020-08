Pixel 4a vs iPhone SE: So schlägt sich Googles neues Budget-Smartphone gegen Apples günstiges iPhone

Google hat mit dem Pixel 4a kürzlich das erste Pixel-Smartphone des Jahres 2020 vorgestellt und schon in wenigen Tagen beginnt die Vorbestellerphase. Als kleine Entscheidungshilfe haben wir bereits das Pixel 4a mit den beiden großen Brüdern verglichen und heute geht es an den ultimativen Vergleich: Wie schlägt sich Googles Pixel 4a gegen Apples iPhone SE 2020? Es wird das Duell der Stunde.



Googles Pixel-Smartphones erhalten jedes Jahr sehr gute Kritiken, auch wenn sie immer wieder einige Schwachstellen aufweisen, die man besser ausblenden sollte. Aber erst mit dem Pixel 3a konnte man, wenn man den Zahlen glauben darf, einen echten Verkaufserfolg erzielen. Kein Wunder, dass auf dem Nachfolger Pixel 4a sehr große Hoffnungen ruhen, der in diesem Jahr nicht nur perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet ist, sondern sich auch vor dem großen Obst-Konkurrenten nicht verstecken muss.

Aus nicht vollständig nachvollziehbaren Gründen hat Google das Pixel 4a um mehrere Monate verschoben – hierzulande im Vergleich der potenziellen Verkaufsstarts sogar um fünf Monate. Dadurch hat man nicht nur viel Zeit verloren und baut eine vielleicht sehr gefährliche Nähe zum Pixel 4a 5G und Pixel 5 auf, sondern geht natürlich auch in eine ganz andere Konkurrenz. Einer der größten Konkurrenten kommt dabei nicht einmal aus dem Android-Lager.

Das seit einiger Zeit erhältliche iPhone SE gilt als einer der Hauptkonkurrenten des Pixel 4a. Durch die, man muss es sagen, Annäherung von Android und iOS sowie der zahlreichen Cloud- und Sync-Dienste ist der Wechsel zwischen den beiden Plattformen längst kein Beinbruch mehr. Auch Google selbst spricht immer wieder davon, mit den Pixel-Smartphones das Android-Ökosystem vergrößern und nicht unbedingt den wichtigen Android-Partnern Konkurrenz machen zu wollen.

AndroidPolice hat einen Vergleich zwischen dem Pixel 4a und iPhone SE ziehen können. Weil beide Smartphones in den USA erhältlich sind, wir uns aber hier erst in knapp zwei Wochen um die Vorbestellung kümmern können, ist das vielleicht ein sehr interessanter Vergleich.









Materialqualität & Optik

Das Apple iPhone SE 2020 soll sich deutlich wertiger anfühlen als das Pixel 4a und ist dem Rivalen auch sonst in vielen Punkten überlegen: Apple verbaut ein Metallgehäuse, Google Plastik. Apple bietet Wireless Charging, Google nicht. Das iPhone hat eine IP-Zertifizierung (wasser- und staubdicht), das Pixel 4a nicht. Das iPhone SE lässt sich kabellos aufladen, das Pixel 4a nicht. Dafür punktet das Pixel 4a mit einem Kopfhöreranschluss sowie einer USB C-Buchse. Bei all diesen Abweichungen muss man natürlich auch auf den Preis schauen.

Das Pixel 4a hat in den Augen des AP-Testers die perfekte Größe und nutzt diese Größe durch das über die gesamte Front gezogene Display auch deutlich besser aus. Nettes Detail: Das leise Klicken der Lautstärke-Wippe soll wohl das schönste sein, dass der Tester jemals gehört hat.

Spezifikationen

Fakten, Fakten, Fakten: Oben seht ihr einen Vergleich der wichtigsten Spezifikationen der beiden Smartphones. Google setzt auf ein OLED-Display, verbaut einen stärkeren Akku sowie mehr Speicher als Apple. In puncto Leistung und Akku liegen zwischen Android und iOS nach wie vor Welten, sodass man viele dieser Specs nicht zu wichtig nehmen sollte.









Kameravergleich

Hier kommt viel Subjektivität zum Einsatz, deswegen lassen sich Kameras nur schwer miteinander vergleichen, selbst wenn man harte Fakten aufstellt. Das iPhone neigt eher dazu, Details zu glätten, während sich diese mit dem Pixel 4a besser einfangen lassen. Je nach Motiv und Situation kann beides Vorteile und Nachteile haben. In puncto Nachtmodus ist das Pixel 4a absolut ungeschlagen und versenkt das iPhone SE. Schaut euch dazu das letzte Foto an. LINKS Pixel 4a, RECHTS iPhone SE.









Software

Auf dem iPhone kommt das aktuelle iOS zum Einsatz und auf dem Pixel 4a Android – wer hätte das gedacht? Der große Unterschied ist allerdings, dass Google das Pixel 4a global rund um den Android 11-Start in den Handel bringt. Das sorgt dafür, dass das Smartphone schon wenige Wochen nach Verkaufsstart mit einem „alten“ Betriebssystemen in den Regalen liegt und vom Nutzer direkt nach dem Auspacken ein großes Update erfordert. Das Update ist garantiert und bereitet hoffentlich keine Probleme, aber dennoch eine unschöne Sache. Wäre natürlich sowieso dazu gekommen, aber eigentlich wäre das Gerät ja schon seit drei Monaten am Markt und somit nicht mehr ganz taufrisch.

Preisgestaltung

Das iPhone SE hat eine UVP von 479 Euro in der Grundausstattung und 539 Euro für 128 GB. Weil das Pixel 4a nur mit 128 GB verfügbar ist, ist das also der faire Vergleich. Das Pixel 4a schlägt mit 349 Euro zu Buche und ist somit ganze 190 Euro günstiger als das Apple-Gerät. Als nahezu direkter Konkurrent ist das schon eine Ansage. Damit ist das iPhone SE schon fast in den preislichen Sphären des Pixel 4a 5G und Pixel 5.

Natürlich müssen wir nun auch nochmal einen Blick an den Anfang des Artikels werfen. Das iPhone SE fühlt sich wertiger an und kann mit den vermeintlich besseren Materialien und Features aufwarten. Dafür hat Googles Smartphone sogar die bessere Komponenten-Ausstattung.

—

Einen Gewinner kann es in diesem Duell nicht geben, aber vielleicht hilft dieser Artikel und die weiteren Details bei AP dem einen oder anderen dabei, eine Entscheidung zu treffen. Pixel 4a vorbestellen? Auf die nächsten beiden Pixel warten oder für eine Generation in das iPhone-Lager wechseln? Das muss jeder für sich selbst wissen.

