Google Pixel Buds 2: Die smarten Bluetooth-Kopfhörer kämpfen mit Aussetzern – Probleme bleiben ungelöst

Die smarten Bluetooth-Kopfhörer Google Pixel Buds 2 konnten viele Nutzer begeistern, die sich vom Design, der Qualität und dem Funktionsumfang der begeistert zeigten – wenn es da nicht ein kleines Problemchen gäbe. Die Pixel Buds der zweiten Generation kämpfen mit ständigen Aussetzern, die Google einfach nicht in den Griff bekommt und nun wohl reihenweise dazu führen, dass die Kopfhörer zurückgegeben werden.



Google und Bluetooth, das sind zwei Welten, die einfach nicht zusammenpassen wollen. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Google-Produkte Probleme mit den Bluetooth-Verbindungen gehabt und man kann sich bei fast jedem neuen Produkt sicher sein, dass die Verbindung nicht stabil ist. Mit zahlreichen folgenden Updates bekommen die Entwickler das Problem zwar meist in den Griff, aber die Preisfrage bleibt natürlich, warum das nicht von Beginn an der Fall ist. Das fragen sich nun auch die Pixel Buds 2-Käufer.

Schon wenige Tage nach Verkaufsstart der zweiten Pixel Buds-Generation haben die ersten Nutzer über Aussetzer geklagt, die sich durch ständige kurze Verbindungsabbrüche bzw. ein Stopp der Audio-Wiedergabe äußern. Das Bild scheint dabei sehr unterschiedlich zu sein: Manche Nutzer beobachten das nur sehr selten, andere können sich kaum einen Song ohne Unterbrechung anhören. Bei manchen dauert der Aussetzer mehrere Sekunden, bei anderen nur Sekundenbruchteile, die dennoch wahrnehmbar sind und stören.

Google hatte die Probleme sehr schnell bestätigt und einen Fix versprochen, der endlich das perfekte Hörvergnügen bringen soll. Dieser Fix wurde in der vergangenen Woche im Rahmen des ersten Pixel Feature Drop ausgerollt, das gleichzeitig viele neue Funktionen auf die Kopfhörer bringen soll. Doch darüber konnten sich die Besitzer kaum freuen, denn an den Aussetzern hat das nichts geändert. Dutzend Nutzer klagen schon jetzt über das nach wie vor bestehende Problem.

Beim Google Support-Forum ist der Ton zu Recht rauer geworden und nicht wenige haben ihre Pixel Buds 2 nach eigenen Angaben bereits zurückgeschickt oder mehrere Austauschgeräte von Google erhalten, die stets das gleiche Problem aufweisen. Es dürften also nicht massenhaft Montagsprodukte im Umlauf sein, sondern die Aussetzer durch einen anderen Umstand, der bisher nicht bekannt ist, ausgelöst werden.

» Android: Googles Wetterfrosch trägt nun eine Maske – schützt vor dem Coronavirus; Wie wird das Wetter?









Bisher hat sich Google nicht zu den erneuten Problemen geäußert, wäre aber sehr gut beraten, das dringend zu tun. Die Nutzer sind sauer. Sie geben mehrere Hundert Dollar / Euro aus und haben dann ein Hörvergnügen wie bei 1 Euro-Kopfhörern. Da bringen die ganzen smarten Features nichts, wenn die grundlegende Aufgabe nicht funktioniert. Wozu ein super-smartes Auto, das aber nicht fahren kann? Der Vergleich dürfte mit Sicherheit passend sein.

Für Google geht es um sehr viel, denn die Pixel Buds 2 sind nicht „nur“ Kopfhörer, sondern smarte Begleiter, die den Google Assistant wieder ein Stückchen näher an den Menschen bringen. Die erste Generation war ein absoluter Flop, die zweite kämpft nun mit scheinbar unlösbaren Problemen. Wenn man nun auch die zweite Generation an die Wand fährt, wird es die mögliche dritte nicht leicht haben. Fragt sich, warum Google solche Dinge nicht sehr ausführlich testet – vor allem den versprochenen Fix.

Bleibt abzuwarten, wie sich Google äußern wird und ob man den nächsten Fix in Aussicht stellt. Sollte der dann aber erst in drei Monaten mit dem nächsten Feature Drop-Update erscheinen sollen, darf man sich wohl dennoch auf zahlreiche Retouren einstellen.

» Android: Schlafen ohne Beleuchtung – der neue Bedtime Modus kann nun das Always-on-Display abschalten

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren