Google Drive: Dark Mode für Google Docs, Sheets und Slides wird für alle Nutzer ausgerollt (Screenshots)

In den letzten zwei Jahren haben sehr viele Google-Apps einen Dark Mode erhalten, der die zumeist hellen Oberflächen in ein dunkles und augenschonendes Design taucht – aber es gibt nach wie vor einige Ausnahmen. Bisher galt das auch für Google Docs, aber damit ist es nun vorbei. Nach ersten Hinweisen in den vergangenen Wochen wurde nun endlich der Rollout des Dark Mode für Google Docs, Sheets und Slides gestartet.



Neben der Kartenplattform Google Maps waren die Office-Apps Google Docs, Sheets und Slides bisher das prominenteste Beispiel der Apps, die bisher noch keinen Dark Mode erhalten haben – und das ändert sich. Gestern Abend haben die Designer mit dem Rollout der optional nutzbaren dunklen Oberfläche begonnen, die sich sowohl separat aktivieren oder deaktivieren oder an die System-Einstellungen dranhängen lässt. Auf folgenden Screenshots könnt ihr es sehen.

Lange Zeit wurde gerätselt, wie Googles Designer die dunkle Oberfläche für die Dokumente umsetzen, die ja eigentlich eine WYSIWYG-Darstellung bieten sollen – und nun wissen wir es. Auch die Dokumente werden soweit es geht invertiert und entsprechend mit hellgrauer Schrift auf dunkelgrauem Grund angezeigt, wobei auch die festgelegten Farben speziell angepasst werden. Sieht schick aus und dürfte viele Nutzer dieser Apps freuen.

Der Rollout sollte normalerweise innerhalb von 15 Tagen über die Bühne gehen, für dieses spezielle Feature erbitten sich Googles Bastler allerdings eine etwas längere Geduld. Wie lange, wird nicht verraten.

» Google Play Store: Neues Design für die App-Kategorien zeigt sich – nicht im Material Design (Screenshots)

[G Suite Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren