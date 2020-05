Google Home Mini Gratis: Google bietet neuen YouTube Premium-Nutzern einen kostenlosen Smart Speaker

Im vergangenen Jahr hat Google gleich mehrfach den Google Home Mini Smart Speaker an treue Nutzer von Google One oder auch YouTube Premium verschenkt – und nun wird mindestens eine dieser Aktionen offenbar wiederholt. Während es bei Saturn und Media Markt aktuell den Google Home Mini für nur 14 Euro gibt, schenkt Google vielen deutschen Nutzern einen Smart Speaker, wenn sie ein YouTube Premium-Abo abschließen.



Der Smart Speaker Google Home Mini hat schon vor langer Zeit mit dem Nest Mini ( hier geht es zu aktuellen Aktionen ) einen Nachfolger erhalten, wird aber offenbar noch immer produziert oder liegt in so großen Stückzahlen in den Lagern der Händler, dass es immer wieder starke Aktionen gibt. Nun hat auch Google noch einige Smart Speaker gefunden und dürfte diese wieder an zahlende Nutzer verschenken.

Aktuell gibt es zahlreiche Berichte von Nutzern, die direkt in der YouTube-App einen kostenlosen Google Home Mini Smart Speaker angeboten bekommen – allerdings diesmal gebunden an ein kostenpflichtiges Abo von YouTube Premium. Laut den Bedingungen müsst ihr ein YouTube-Premium-Abo abschließen und mindestens einmal bezahlen (also über den ersten kostenlosen Monat hinaus) und schon gibt es den Gutschein für den kostenlosen Google Home Mini aus dem Google Store. Anschließend könnte das Abo dann wieder gekündigt werden. Effektiv zahlt ihr also 11,99 Euro für den Smart Speaker sowie ein bzw. zwei Monate YouTube Premium.

Einfach mal ausprobieren

Im Vergleich zum Google Home Mini für 14 Euro bei Saturn und Media Markt ist das natürlich ein nettes Angebot, wobei sich aktuell sehr schwer sagen lässt, ob es tatsächlich funktioniert. Die Aktion sollte nur in Deutschland gültig sein, aber schon in den letzten Wochen gab es immer wieder Berichte von US-Nutzern über eine solche Aktion, die von Google später als Fehler bezeichnet wurde und niemals funktioniert hat. Öffnet also einfach einmal YouTube und schaut nach, ob ihr eine solche Benachrichtigung erhaltet.

» Android Auto: YouTube Music hat Schwierigkeiten mit externen Infotainment-Systemen – zeigt keine Titel-Info

» Neue Aktionen im Google Store: Google Home Mini für 14 Euro; Pixel 3a ab 289 Euro & Pixel 4 ab 469 Euro

[MyDealz]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren