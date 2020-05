Xiaomi Mi TV Stick: Neuer Streaming-Stick mit Android TV und Google Assistant wurde geleakt – alle Details

Google wird bald einen neuen Chromecast mit Android TV vorstellen und damit zwei bisher streng voneinander getrennte Welten zusammenwachsen lassen. Dieser Schritt macht es aber auch der Konkurrenz etwas leichter, ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen – und Xiaomi dürfte wohl das erste Unternehmen sein, auf dessen Produkt das Konzept Premiere feiert. Ein Leak zeigt nun den neuen Xiaomi Mi TV Stick.



Der Chromecast gehört zu den erfolgreichsten Google-Produkten im Bereich Hardware überhaupt – ganz im Gegensatz zu den Pixel 4-Smartphones , wie wir seit gestern wissen. Dennoch wird Google das Produkt in der Form aller Voraussicht nach nicht fortführen und im Sinne des technischen Fortschritts das gesamte Android TV-Betriebssystem auf den Stick bzw. Dongle bringen. Xiaomi macht nun vor, wie das aussehen könnte.

Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Xiaomi einen eigenen Streaming-Stick mit Google-Software plant und nun wurde das Produkt im Onlineshop von Gearbest geleakt. Rein optisch erinnert der Xiaomi Mi TV Stick eher an einen USB-Stick, ist aber auf den bisher veröffentlichten Produktfotos nicht vollständig zu sehen. Dafür gibt es eine Reihe von Spezifikationen, an denen ebenfalls noch gezweifelt werden darf.

Als Betriebssystem wird Android 9 Pie angegeben, was gleich in mehrfacher Hinsicht überraschend wäre. Dabei dürfte es sich wohl um das auf Android 9 Pie basierende Android TV handeln, was in der Form aber noch nicht angegeben wird. Dass Xiaomi das vollständige Smartphone-Betriebssystem auf den Stick packt, ist unwahrscheinlich. Gut möglich, dass die erwartete Umbenennung von Android TV vor der Tür steht und dort schon zum Einsatz kommt.

Die Features des Xiaomi Mi TV Stick

● Android 9.0 Version

Based on the Android 9.0 OS, with fast speed and smooth performance, which is designed to turn your regular TV into a smart one.

● DDR4 2GB RAM, eMMC 8GB ROM

It is configured with DDR3 2GB RAM, and eMMC 8GB ROM, thus it can provide enough room and freedom to install Apps without worrying about running out of space.

● DTS-HD and Dolby Stereo Sound

Processed by Dolby audio and DTS-HD audio encoding, let you fully enjoy the 3D premium sound quality and cinema effect at the same time.

● HDMI 2.0 Connector

You can go directly to let your TV and Mi Box S connect through an HDMI cable and set up your home cinema for the best 4K x 2K UHD multimedia experience.

● High Clarity 4K HDR

Features the latest 4K HDR technology and high-speed 4K processing, up to 60fps playback, giving ultra high-definition and lifelike visual experience.

● Access Tons of Content

Compatible with various apps, giving you access to tons of superior video, services and a constant stream of fresh new content.