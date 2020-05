Pixel 4: Ein Flop? Die Pixel-Smartphones verkaufen sich immer schlechter & Googles Pixel-Team zerfällt (Bericht)

Mit dem Pixel 4a steht die nächste Pixel-Generation vor der Tür, die schon in wenigen Tagen vorgestellt werden dürfte – und vielleicht ist es eine der letzten. Aus einem neuen Bericht geht nun hervor, dass die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones immer weiter zurückgehen und das Pixel 4 mittlerweile schon relativ gesehen als Flop bezeichnet werden kann. Das sorgt auch intern für Unruhen und einige hochkarätige Abgänge.



Nachdem Google jahrelang die Nexus-Smartphones in Kooperation mit wechselnden Partnern auf den Markt gebracht hat, gab es im Herbst 2016 den großen Neustart und die Einführung der Pixel-Smartphones. In diese neue Smartphone-Serie wurden von Anfang an sehr große Hoffnungen gesetzt, denn in den folgenden Jahren ließ das Unternehmen immer wieder durchblicken, enorme Stückzahlen absetzen und ernsthaft um Marktanteile kämpfen zu wollen. Das gestaltet sich aber mehr als schwierig.

Die Pixel-Smartphones verkaufen sich offenbar nicht so gut, wie man es in der Tech-Filterblase glaubt. Dass die Pixel-Smartphones bisher keine hohen Marktanteile erobert haben und in praktisch keiner Statistik auftauchen, ist bekannt, aber dass es seit längerer Zeit sogar bergab geht, überrascht dann doch. Glaubt man einem Bericht des normalerweise sehr gut informierten Portals The Information, kann das aktuelle Pixel 4 eigentlich nur als Flop bezeichnet werden.

Die Verkaufszahlen sinken

In den ersten zwei Verkaufsquartalen, also Q4 2019 und Q1 2020, wurden nur 2 Millionen Pixel 4-Smartphones verkauft – wohlgemerkt über das Weihnachtsgeschäft. Vom Pixel 3-Smartphones ein Jahr zuvor konnte Google im Vergleichszeitraum ganze 3,5 Millionen Geräte absetzen und auch das noch-aktuelle Budget-Smartphone Pixel 3a konnte sich in den ersten beiden Quartalen gut 3 Millionen mal verkaufen. Im Vergleich zu den großen Herstellern wie Samsung, Huawei, Xiaomi oder Googles Smartphone-Vorbild Apple sind das sehr bescheidene Zahlen.

Die Zahlen sind aber nicht nur im Vergleich sehr bescheiden, sondern sie sinken auch rapide von Generation zu Generation. Folgt man diesem Trend, braucht Google das kommende Pixel 4a sowie das erwartete Pixel 5 eigentlich gar nicht mehr auf den Markt bringen.









Dieser Abwärtstrend ist überraschend, weil gerade das Pixel 3 allgemein als das „hässlichste Google-Smartphone“ empfunden wird, sich aber besser verkauft hat als das „innovative“ Pixel 4 und das „billige“ Pixel 3a. Das sind zwar nur die gesammelten subjektiven Eindrücke, deren Ergebnis schlussendlich aber doch überrascht. Kein Wunder, dass Google in diesem Jahr die XL-Version gestrichen hat und nur noch ein Pixel 4a auf den Markt bringen wird, um die Kosten zumindest zum Teil im Griff zu haben.

Es brodelt in der Pixel-Abteilung

Jeder Angestellte weiß: Wenn es über einen längeren Zeitraum nicht gut läuft, dann brodelt es in der Firma bzw. in der Abteilung. Laut dem Bericht sollen in den letzten Monaten zwei hochrangige Pixel-Mitglieder das Unternehmen verlassen haben. Marc Levoy, der für die Kamera zuständig war und dafür verantwortlich war, dass die Pixel-Smartphones auch aus schwacher Hardware beeindruckende Bilder herausholen konnten, soll das Unternehmen genauso verlassen haben wie Mario Queiroz, der bei der Einführung jedes Google-Smartphones – bis zurück zum T-Mobile G1 – mit an Bord war.

Einen Smartphone-Veteran sowie den nun in vielen Medien als „Kamera-Gott“ bezeichneten Levoy zu verlieren, ist kein gutes Zeichen für die Pixel-Abteilung und die gesamte Smartphone-Serie. Liest man sich die Kommentare in den großen US-Medien durch, plädieren nicht wenige Nutzer für eine Einstellung der Pixel-Linie bzw. wären nicht überrascht, wenn es nun dazu käme. Sollten auch das Pixel 4a und das Pixel 5 keinen steilen Aufwärtstrend auslösen, würde ich auf ein Pixel 5a oder Pixel 6 auch nicht mehr unbedingt wetten… Schade.

