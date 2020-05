Google Assistant & Google Maps: Meine Orte ermöglicht Abfrage von Wetter- und Verkehrsinformationen

Gerade erst wurden die Einstellungen der Google Home-App überarbeitet, da kommt schon das nächste Update für die thematisch verwandten Google Assistant-Einstellungen. Der bei vielen Nutzern unterschiedlich dargestellte Bereich „Meine Orte“ erhält neue Buttons, mit denen sich einige Informationen über die dort abgelegten Orte speichern lassen. In der ersten Runde gehört dazu die Abfrage der Verkehrslage sowie das aktuelle Wetter.



Der Google Assistant verwaltet unglaublich viele Informationen und bietet zahlreiche Möglichkeiten, die in den letzten Jahren immer weiter gewachsen sind – was sich auch an den Einstellungsmöglichkeiten abzeichnet. Auch dort kann man sich in langen Untermenüs und Tabs verirren, sodass vermutlich nur die wenigsten Nutzer alle Bereiche und Möglichkeiten kennen. Und so werden einige Nutzer auch über den „Meine Orte“-Bereich überrascht sein.

In den Google Assistant-Einstellungen gibt es im Tab „Ich“ den Punkt „Meine Orte“, in dem einige Adressen hinterlegt sind, die für die Sprachbefehle des Assistenten verwendet werden können. Bei den meisten Nutzern sollten hier die Privatadresse sowie Arbeitsadresse abgelegt sein, die direkt aus Google Maps abgerufen werden. Viele Nutzer, aber nicht alle, haben außerdem die Möglichkeit, weitere Orte hinzuzufügen, so wie das auf den beiden folgenden Screenshots ersichtlich ist.

Jetzt gibt es ein weiteres Update für die App (rechter Screenshot), der den Orten zwei zusätzliche Buttons spendiert. Mit diesen ist es möglich, sowohl das Wetter als auch die Verkehrslage rund um diese Orte abzufragen. Allerdings ist die Funktion genauso unzuverlässig wie die Darstellung dieser Unterseite, denn der Verkehr führt bei vielen Nutzern zu Google Maps und die Wetterabfrage zu einer Websuche ohne jegliche Wetteranzeige. Bei mir sind weder die neuen Buttons noch die Möglichkeit zum Hinzufügen weiterer Orte vorhanden.

» GMail: Neue Suchfunktion mit leichter erreichbaren Filtern wird für alle Nutzer ausgerollt (Screenshot)

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren