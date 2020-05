Neue Aktionen im Google Store: Google Home Mini für 14 Euro; Pixel 3a ab 289 Euro & Pixel 4 ab 469 Euro

Es gibt wieder einige neue Aktionen im Google Store – zu einem passenden Zeitpunkt. Es wird bekanntlich erwartet, dass Google in den nächsten Tagen – vielleicht schon heute Abend – neue Hardware vorstellen wird. An vorderster Front natürlich die Pixel-Smartphones, aber auch neue Smart Home-Hardware und eventuell der neue Chromecast mit Android TV steht vor der Tür. Kein Wunder, dass alle Vorgänger-Generationen nun im Google Store und auch bei anderen Händlern vergünstigt sind. Aktuell gibt es auch den Google Home Mini Smart Speaker bei Saturn und MediaMarkt für nur 14 Euro.



Wer beim Technikkauf viel Geld sparen möchte, ist in den meisten Fällen gut beraten, auf das Erscheinen oder zumindest die Ankündigung der jeweils nächsten Generation oder eines direkten Konkurrenten zu warten. Dazu muss man zwar Geduld beweisen und auch mit „alten“ (in dicken Anführungszeichen) zufrieden sein, aber es lohnt sich in jedem Fall. Das zeigt sich aktuell daran, dass sowohl Pixel 3a als auch das Pixel 4, das gerade einmal etwas mehr als sechs Monate auf dem Buckel hat, sehr deutlich im Preis gefallen sind – genauso wie Googles Smart Home-Hardware. Gut für alle Interessierten.

Während der Google Store in den letzten Jahren nur zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, Ostern oder auch mal in Konkurrenz zum Amazon Prime Day Aktionen gefahren hat, scheinen diese nun sehr regelmäßig abzulaufen. Gerade erst sind viele Aktionen abgelaufen und schon kamen neue dazu. Noch bis einschließlich morgen könnt ihr viel Geld beim Kauf eines Pixel 3a oder Pixel 4 sparen und in puncto Smart Home hat der Google Store nachgelegt. Seit gestern und bis Mitte nächster Woche könnt ihr beim Kauf eines Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Chromecast oder auch den Wifi-Paketen sparen. Auch Saturn und MediaMarkt haben ihre Aktionen verlängert.

Die aktuellen Aktionen bei Saturn & Media Markt

Google Home Mini für 13,90 Euro statt 59,99 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 3a für 289 Euro statt 399 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 4 für 469 Euro statt 749 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Nest Hub für 122,99 Euro statt 129 Euro (Saturn)

Die aktuellen Aktionen im Google Store

Weitere Smart Home-Aktionen bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Die Bedingungen aus dem Google Store

Pixel 3a

110 € Rabatt beim Kauf von Pixel 3a oder Pixel 3a XL. Das Angebot gilt vom 29.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 13.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Pixel 4

200 € Rabatt beim Kauf von Pixel 4 oder Pixel 4 XL. Das Angebot gilt vom 29.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 13.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Google Chromecast

5 € Rabatt beim Kauf von Chromecast. Das Angebot gilt vom 11.05.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Google Nest Mini

15 € Rabatt beim Kauf von Nest Mini. Das Angebot gilt vom 11.05.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

