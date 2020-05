Smart Home: Google führt neues Nest Aware-Abo ein – günstigere Preismodelle für 5 oder 10 Euro pro Monat

Google konzentriert sich mit der Marke Nest nicht nur auf die komfortablen Seiten des Smart Homes, sondern bietet unter dieser Marke auch eine ganze Reihe von Überwachungslösungen an – allen voran natürlich die Nest Überwachungskameras. Damit diese sinnvoll genutzt werden können, sollte ein Nest Aware-Abo abgeschlossen werden, das Google nun erneut überarbeitet. Ab sofort gilt ein neues Preismodell, das gerade Besitzer vieler Kameras entgegenkommt.



Die Google-Schwester Nest bietet eine ganze Reihe von Überwachungslösungen an, wobei natürlich die Überwachungskameras im Mittelpunkt stehen, die es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich zu kaufen gibt. Und weil Kameras zur Überwachung nur dann sinnvoll sind, wenn die Bilder auch aus der Ferne abgerufen und für einen gewissen Zeitraum gespeichert und auch zurückgespult werden können, dürfte das Unternehmen vor allem mitsehr gute Geschäfte machen.

Google wagt einen neuen Anlauf beim Nest Aware-Abo, das nun schon wieder überarbeitet wird. Erst im Herbst 2019 gab es ein neues Preismodell, das nun schon wieder hinfällig ist – allerdings zum finanziellen Vorteil der nutzer. Statt drei gibt es jetzt nur noch zwei Abos, mit denen der gesamte Funktionsumfang bzw. die Leistung abgedeckt wird. Zum einen das Standard-Abo Nest Aware für 5 Euro im Monat und Nest Aware Plus für 10 Euro im Monat.

Der Unterschied besteht in der Dauer der Aufzeichnung. Nest Aware-Nutzer könnenn 30 Tage auf ereignisbasierte Aufzeichnungen zugreifen und erhalten ansonsten alle in der obigen Tabelle aufgelisteten Vorteile. Wer einen weiteren Monat auf die ereignisbasierten Aufzeichungen und 10 Tage lang auf die vollständigen Aufzeichnungen zugreifen möchte, muss das doppelt so teuere Nest Aware Plus-Abo abschließen. Die Anzahl der Kameras spielt keine Rolle mehr, was gerade Besitzer zahlreicher Kameras freuen dürfte.

Das neue Abo-Modell gilt sofort. Laut der Ankündigung sollen alle Nutzer, die bereits das alte Abo im Voraus bezahlt haben, eine Gutschrift erhalten.

