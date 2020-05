Google Authenticator: Die Android-App erhält endlich ein modernes Design & Übertragung auf ein anderes Gerät

Google bietet schon seit langer Zeit eine Bestätigung in zwei Schritten zur Absicherung des Google-Kontos an, betreibt daneben aber auch eine weitere Plattform zur Generierung von Sicherheitscodes für viele weitere Dienste: Der Google Authenticator. Erstmals seit drei Jahren hat die App nun ein Update erhalten und erstrahlt jetzt nicht nur im neuen Design, sondern ermöglicht auch die einfache Übertragung auf ein anderes Smartphone.



Google Authenticator wird von einigen Apps zur Nutzung der Bestätigung in zwei Schritten vorausgesetzt und erfreut sich dadurch für ein Sicherheitsprodukt recht großer Beliebtheit – dennoch wurde es von Google mehr als drei Jahre lang nicht mehr aktualisiert. Jetzt wurde ein Update von der Version 5.0 auf 5.1 ausgerollt, das eine Oberfläche im Material Theme sowie eine Export- und Importfunktion im Gepäck hat, die auf einem einfachen QR-Code basiert. Außerdem verbietet die App nun aus Sicherheitsgründen die Aufnahme von Screenshots.

Der Funktionsumfang der Codes ist gleich geblieben, dafür werden diese aber nun schicker dargestellt, besitzen nach wie vor einen Dark Mode und nutzen die volle Höhe des Smartphone-Displays aus. Am unteren Rand ist das Plus-Icon nun in den Google-Farben gehalten, was viele Nutzer auf die modernisierte Oberfläche hinweisen dürfte. Möchtet ihr ein Konto von einem Gerät auf ein anderes übertragen, lässt sich nun mit wenigen Schritten ein QR-Code generieren, der auf dem Zielgerät eingescannt werden muss. Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass es sich um eine Kopie und kein Verschieben handelt. Ein Cloud-Sync oder Ähnliches gibt es nicht.

Das Update wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

