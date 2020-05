Fitbit & Wear OS spielen keine Rolle: Die Apple Watch, Samsung & Garmin beherrschen den Smartwatch-Markt

Während es auf dem Smartphone- und Tablet-Markt stark abwärts geht und die Verkaufszahlen einbrechen, sieht es bei den Smartwatches im ersten Quartal deutlich besser aus – wenn auch mit verlangsamten Wachstum. Die Marktforscher von Strategy Analytics haben nun neue Zahlen veröffentlicht und zeigen, dass der Smartwatch-Markt weiter fest in der Hand von Apple ist und die Google-Tochter Fitbit aktuell keine große Rolle spielt.



Es ist wieder Zeit für aktuelle Zahlen der Marktforscher: Der Tablet-Markt schrumpft seit Jahren und auch bei den Smartphones geht es abwärts – vor allem bedingt durch den nahezu völligen Stillstand im März durch die Coronakrise. Weil Januar und Februar aber außerhalb von China noch normal verlaufen sind, sind die größten Auswirkungen erst für das zweite Quartal zu erwarten. Das wird auch den Smartwatch-Markt betreffen.

Die Marktforscher von Strategy Analytics haben aktuelle Zahlen zum Smartwatch-Markt veröffentlicht, der derzeit von drei Unternehmen beherrscht wird: Apple, Samsung und Garmin. Die Verkaufszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen, was allerdings ein deutlicher Wachstumseinbruch im Vergleich zum Vorjahr ist. Getrieben wird dieses Wachstum vor allem von der Apple Watch, denn der iPhone-Hersteller hat einen Marktanteil von 55,5 Prozent und konnte von Januar bis März 7,6 Millionen Smartwatches verkaufen.

Auch Samsung konnte knapp zwei Millionen Smartwatches an die Handgelenke von Mann und Frau bringen, muss aber dennoch die Marktanteile an Apple oder Garmin abgeben, die beiden um jeweils einen Prozentpunkt gewachsen sind. Für alle weiteren Hersteller, die die Marktforscher nicht einzeln aufführen, bleibt nur noch weniger als ein Viertel des gesamten Marktes übrig. Dazu gehören dann auch Googles Fitbit sowie die Uhren-Hersteller, die auf Googles Betriebssystem Wear OS setzen. Es gibt also noch viel zu tun.

» Samsung & Huawei müssen Federn lassen: Globale Smartphone-Verkäufe brechen so stark wie nie zuvor ein

» Android 11: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der vierten Developer Preview des Betriebssystems (Galerie)

[Strategy Analytics]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren