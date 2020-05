Google Duo, Meet & Messages: Sundar Pichai äußert sich zu Messengerplänen und holpriger Vergangenheit

Googles Messenger-Strategie ist legendär. Das Unternehmen hat in den letzten 20 Jahren alles in allem mehrere Dutzend Messenger gestartet, umgebaut, wieder eingestellt oder fusioniert. Das aktuelle Lineup kann man mittlerweile als recht stabil bezeichnen, auch wenn es immer wieder Randerscheinungen und neue Messenger gibt. Jetzt hat sich Google-CEO Sundar Pichai recht grob aber direkt zu den Messengerplänen geäußert.



Aktuell nimmt Google den Messenger-Markt mit Android Messages und dem noch immer verfügbaren Google Hangouts in Angriff. Auf der Business-Seite hat man hingegen das aus Hangouts hervorgegangene Google Chat und für Videokonferenzen sind die beiden Produkte Google Duo und Google Meet im Portfolio, die mittlerweile gefährliche Überschneidungen haben. Dennoch dürfte es in nächster Zeit keine großen Änderungen geben.

Google-CEO Sundar Pichai hat sich in einem Interview mit The Verge am Rande auch über die Messenger-Strategie des von ihm seit einigen Jahren geführten Unternehmens geäußert. Angesprochen auf das Thema Messenger musste er ohne Umschweife erst einmal lachen und hatte wohl schon erwartet, dazu befragt zu werden. Allein schon das zeigt, dass auch dem CEO nicht entgangen ist, was in den letzten Jahren in diesem Bereich passiert ist. Als Grund gab Pichai scherzhaft an, dass man dies tue, damit die Tech-Seiten etwas zum schreiben haben.

Laut Pichai wurde auch die Kommunikationssparte des Unternehmens zur Unzeit von COVID-19 erwischt (aber welches Unternehmen wurde das nicht…), weil man die aktuellen Transitionen noch längst nicht abgeschlossen hatte. Weil die Grenze zwischen Business und Privat in Zeiten des Home Office verschwimmt, hat man Google Meet für alle Nutzer geöffnet und hätte das wohl ohnehin auf lange Sicht vorgehabt. Aus dem Statement geht außerdem hervor, dass möglicherweise auch das für G Suite-Nutzer verfügbare Google Chat für weitere Nutzer geöffnet werden könnte. Das würde natürlich wieder Fragezeichen hinter Android Messages bringen.

It’s definitely an important moment. We brought Javier [Soltero] in a few months ago, before all this, with a clear view. So we had a clear sense of where we wanted to go, so some of the efforts were clearly underway, and in some ways, when COVID hit, we weren’t fully done with all the changes we had wanted to make.

COVID has blurred the lines between consumer and enterprise, and people are using products in all kinds of contexts. And so definitely, we are using it as an opportunity to make Google Meet and Google Chat, scale it up and make it more available.