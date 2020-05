Aktuelle Google-Aktionen: Google Home Mini für nur 29 Euro, Smart Displays, Wifi, Pixel 3a & Pixel 4 reduziert

Google treibt das Smart Home weiter voran: In den nächsten Wochen oder Monaten dürfte eine ganz neue Oberfläche für Smart Displays eingeführt werden und das neue Nest Aware-Abo macht die Smart Home-Sicherheit und Kontrolle sehr viel attraktiver als zuvor. Wer das als richtigen Zeitpunkt zum Einstieg betrachtet, hat im Google Store noch drei Tage Zeit, sich die aktuellen Angebote zu sichern. Smart Speaker, Smart Displays und das smarte Wifi sind aktuell sehr günstig zu bekommen – genauso wie die noch-aktuellen Pixel-Smartphones.



Die nächste Generation der Google-Hardware steht vor der Tür und dürfte Anfang Juni auf dem großen Event präsentiert werden. Für die kommenden Pixel 4a-Smartphones gilt das als fast sicher, aber auch in puncto Smart Home oder auch Chromecast wird ein kleiner Neustart erwartet. Kein Wunder, dass die aktuellen Generationen in den letzten Tagen zum Teil sehr stark reduziert zu ergattern sind, was man für aktuelle Anschaffungen vielleicht nutzen sollte.

Der Google Store hat seine Aktions-Ader entdeckt und hat nun schon seit einigen Wochen ständig wechselnde Aktionen für alle potenziellen Käufer, die sich für ein Pixel-Smartphone oder Smart Home-Hardware interessieren. Natürlich ziehen auch die weiteren Händler mit, sodass auch Saturn und Media Markt immer wieder einen Blick wert und aktuell die Pixel-Smartphones deutlich unter dem Preis des Google Stores verkaufen. Und wer keinen kostenlosen Google Home Mini ergattert hat, kann den Smart Speaker derzeit immerhin für 29 Euro bei den beiden Händlern erstehen.

Die aktuellen Aktionen bei Saturn & Media Markt

Google Home Mini für 29 Euro statt 59,99 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 3a für 289 Euro statt 399 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 4 für 469 Euro statt 749 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Nest Hub für 89,99 Euro statt 129 Euro (Saturn)

Die aktuellen Aktionen im Google Store

Weitere Smart Home-Aktionen bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Die Bedingungen aus dem Google Store

Google Chromecast

5 € Rabatt beim Kauf von Chromecast. Das Angebot gilt vom 11.05.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Google Nest Mini

15 € Rabatt beim Kauf von Nest Mini. Das Angebot gilt vom 11.05.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

» Google Assistant: Smart Displays sollen simpler werden – Google arbeitet an intuitiven Oberflächen (Screenshot)

» Smart Home: Googles neues Nest Aware Abo ist da – das sind die neuen Preise, Vorteile und Möglichkeiten

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren