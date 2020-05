Google Home Mini Gratis: Nur noch heute – Youtube-Abonnenten erhalten einen kostenlosen Smart Speaker

Seit einigen Tagen überrascht Google viele Nutzer eines kostenpflichtigen YouTube-Abos damit, dass sie einen Google Home Mini Smart Speaker kostenlos erhalten können. Diese Aktion hat es im vergangenen Jahr mehrfach unter den verschiedensten Voraussetzungen gegeben und wer noch keinen kostenlosen Smart Speaker erhalten hat, sollte sich nun beeilen. Die Aktion endet bereits heute Abend und ist an einfache Bedingungen geknüpft, die sich lohnen können.



Google scheint noch riesige Mengen des Google Home Mini vorrätig zu haben, denn der Smart Speaker wird nicht nur seit dem vergangenen Jahr immer wieder als Geschenk für Massen an Nutzer verwendet, sondern ist auch bei anderen Händlern immer wieder vergünstigt zu haben – aktuell für 29 Euro bei Media Markt und Saturn . Weil schon im Oktober 2019 der fast baugleiche Nachfolger Nest Mini erhältlich ist, würde man eigentlich davon ausgehen, dass die ältere Generation so langsam auslaufen sollte.

Google verschenkt wieder Smart Speaker – und diesmal können noch mehr Nutzer als bei den vorherigen Aktionen profitieren, zumindest in einem gewissen Rahmen. Die grundsätzliche Voraussetzung ist es, dass ihr ein aktives YouTube-Abo besitzen müsst, für das mindestens eine Zahlung geleistet worden ist. Ist dies der Fall, seid ihr für den kostenlosen Google Home Mini Smart Speaker qualifiziert. Es gibt aber noch einige weitere Bedingungen, die leicht erfüllt werden können.

Die Bedingungen für die Aktion

Ihr müsst in Deutschland oder Österreich wohnen

Ihr müsst über ein YouTube-Abo verfügen, egal ob YouTube Music, YouTube Premium oder Google Play Music

Das YouTube-Abo muss bis spätestens 15. Mai 2020, 23:59 Uhr abgeschlossen worden sein

Vor dem Einlösen muss mindestens eine monatliche Gebühr für das Abo gezahlt worden sein

Ihr dürft bisher nicht an einer solchen Aktion (im vergangenen Jahr) teilgenommen haben

Erstmals dürfen sich auch Nutzer in Österreich über eine solche Aktion freuen, denn bisher galt es nur in Deutschland und einigen weiteren europäischen und internationalen Ländern – das sorgt schon mal für einige zusätzliche Beschenkte. Außerdem müsst ihr im Zeitraum der Aktion ein YouTube-Abo besitzen, ihr könnt es also auch heute noch registrieren und seid sofort grundlegend qualifiziert. Auch das war früher anders und erforderte häufig ein aktives YouTube- oder Google One-Abo im Vormonat. Überlegt also, ob ihr die Chance auch heute noch nutzen wollt. Das Angebot ist gültig bis zum 15. Mai 2020 um 23:59 Uhr.









So erhaltet ihr den Google Home Mini Smart Speaker

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, erhaltet ihr per E-Mail einen Gutschein für den Google Store, wo der Google Home Mini Smart Speaker dann bestellt werden kann. Registriert ihr euch also heute für ein YouTube-Abo, erhaltet ihr den Gutschein in frühestens einem Monat – denn es gibt den kostenlosen Testmonat. Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhaltet ihr den Gutschein, der bis zum 30. September 2020 um 23:59 Uhr eingelöst werden kann – ihr habt also noch etwas Zeit für die Bestellung. Das Abo hingegen muss noch heute abgeschlossen werden. Die E-Mail sollte automatisch kommen, falls nicht, öffnet einfach die YouTube-App, die euch auf das Geschenk hinweisen sollte.

Wer nur am Smart Speaker interessiert ist, aber eigentlich kein YouTube-Abo haben möchte, kann dieses sofort nach Empfang des Gutscheins wieder kündigen. Ihr zahlt dann also nur einen Monatsbeitrag, erhaltet alle YouTube-Vorteile und natürlich den Smart Speaker. Ob dieser nun „kostenlos“ oder „gratis“ ist, ist natürlich Haarspalterei, denn ihr erhaltet den Smart Speaker zusätzlich zum Abo – zahlt also 0 Euro für das Gerät. Ergo ist es kostenlos, gratis und umsonst 😉

Die ausführlichen YouTube-Bedingungen

Das Aktionsangebot wird von Google Commerce Limited bereitgestellt und unterliegt den nachstehenden Bedingungen. Für die Berechtigung zum Erhalt eines kostenlosen Google Home Mini müssen Nutzer 1) bis 15. Mai 2020 um 23:59 Uhr MESZ eine YouTube Premium-, YouTube Music Premium- oder Google Play Musik-Mitgliedschaft haben oder sich dafür registrieren 2) bis 30. September 2020 um 23:59 Uhr MESZ mindestens eine gültige Zahlung vornehmen und 3) noch keinen kostenlosen Google Home Mini durch ein früheres Aktionsangebot von YouTube Premium, YouTube Music Premium oder Google Play Music erhalten haben. Als gültige Mitgliedschaften gelten Einzel-, Studenten- und Familientarife (nur Hauptnutzer) von YouTube Premium, YouTube Music Premium und Google Play Musik. Die Mitgliedschaft muss aktiv sein und darf nicht pausiert oder gekündigt sein. Das Angebot gilt nur für einen Google Home Mini pro Nutzer und nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot muss bis zum 30. September 2020 um 23:59 Uhr MESZ eingelöst werden, da es ansonsten abläuft.

