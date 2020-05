Google-Aktionen am Wochenende: Google Home Mini für 29 Euro, Smart Displays, Nest Wifi, Pixel 3a & Pixel 4

Im Google Store gibt es seit einigen Wochen zahlreiche wechselnde Aktionen rund um die Bereiche Smartphones und Smart Home, was natürlich damit zusammenhängt, dass die nächste Generation vor der Tür steht – allen voran natürlich das Google Pixel 4a. Google selbst verkauft noch bis einschließlich Mitte nächster Woche die Smart Speaker und Smart Displays vergünstigt, während ihr bei den bekannten Onlinehändlern auch beim Kauf eines Pixel 3a und Pixel 4 erstaunlich viel Geld sparen könnt.



Die nächste Generation der Google-Hardware steht vor der Tür, wobei neben dem Pixel 4a derzeit noch nicht viel zum 2020er Portfolio und dessen Erscheinungsdatum bekannt ist. Wir haben euch erst kürzlich alle Informationen rund um das Pixel 4a zusammengetragen, sodass die Entscheidung für das Warten oder den Kauf eines Pixel 3a oder 4 etwas leicht fallen dürfte. In puncto Smart Home kann man eigentlich nicht viel falsch machen, weil Google alle Geräte (bisher) sehr langfristig unterstützt und die Verbesserungen eher software- bzw. serverseitig durchgeführt werden.

Sowohl der Google Store als auch Saturn, Media Markt sowie Amazon haben auch am Wochenende wieder einige interessante Angebote für Smartphone- und Smart Home-Fans der Marken Google und Nest: Die Pixel-Smartphones 4 und 3a gibt es deutlich unter dem empfohlenen Verkaufspreis, was natürlich am bevorstehenden Pixel 4a liegt. Auch der Google Home Mini feiert mal wieder ein Comeback und ist bei den Händlern aktuell für 29 Euro erhältlich. Wer eine bezahlte Mitgliedschaft bei YouTube Premium oder YouTube Music hat, kann außerdem versuchen, den Smart Speaker kostenlos zu erhalten.

Die aktuellen Aktionen bei Saturn & Media Markt

Google Home Mini für 29 Euro statt 59,99 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 3a für 289 Euro statt 399 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 4 für 469 Euro statt 749 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Nest Hub für 89,99 Euro statt 129 Euro (Saturn)

Die aktuellen Aktionen im Google Store

Weitere Smart Home-Aktionen bei Amazon

Die Bedingungen aus dem Google Store

Google Chromecast

5 € Rabatt beim Kauf von Chromecast. Das Angebot gilt vom 11.05.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

Google Nest Mini

15 € Rabatt beim Kauf von Nest Mini. Das Angebot gilt vom 11.05.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21.05.2020, 23:59 Uhr MESZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben.

