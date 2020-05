Google Play Music wird eingestellt: So lassen sich alle Daten zu YouTube Music & Google Podcasts übertragen

Das letzte Stündlein von Google Play Music hat geschlagen und wird schon sehr bald zur endgültigen Einstellung der populären Musikplattform führen, die Google schon vor zwei Jahren angekündigt hat. Um den Nutzern den Umstieg auf die neuen Produkte zu erleichtern, wurden vor wenigen Tagen die neuen Transfer-Tools zu YouTube Music und Google Podcasts gestartet.



Dass Google immer wieder Produkte einstellt, ist keine Überraschung. Auch nicht, wenn es sich um sehr langjährige und zum Teil langfristig populäre Produkte handelt. Weil die meisten Nutzer darüber nur wenig erfreut sind, scheint Google nun aber langsam aus den Fehlern gelernt zu haben und fasst die Nutzer von Google Play Music von Beginn an mit Samthandschuhen an. Das ist gut für die Nutzer, dürfte aber wohl vor allem daran liegen, dass es sich immerhin zu einem großen Teil um zahlende Kundschaft handelt.

Im Juni 2018 (!) hat Google angekündigt, dass Google Play Music eingestellt und durch YouTube Music ersetzt werden soll. Damals nannte man keinen Zeitplan, knüpfte das Vorhaben aber selbst an die Bedingung, dass „alle beliebten Features“ von Google Play Music bis zur Einstellung auch bei YouTube Music zu finden sein werden. Ich muss zugeben, dass ich es selbst nicht mehr geglaubt habe, aber Google hat tatsächlich Wort gehalten. Es mag das eine oder andere Detail-Feature fehlen, aber die umfassenden Grundfunktionen von Google Play Music sind seit langer Zeit auch in YouTube Music vorhanden.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Google das Aus endgültig bekannt gibt und Play Music den Stecker ziehen wird. Mit dem Start der Transfer-Tools wurde diese Phase nun endgültig eingeleitet, auch wenn man sich noch immer nicht konkret auf ein Datum für die Einstellung festlegen möchte. Vermutlich wird man den Transfer beobachten und ab einer gewissen Untergrenze der Nutzerzahl kurzfristig die Schliessung verkünden – in solchen Fällen kann es dann auch mal innerhalb von 14 Tagen soweit sein. Treue Nutzer sollten sich also langsam verabschieden.

Wer im Google-Universum bleiben möchte, muss auf YouTube Music bzw. Google Podcasts wechseln. Letztes könnte auch der Grund dafür sein, warum sich die Einstellung so lange gezogen hat, denn Podcasts wurde erst in den letzten Wochen stark ausgebaut und kann somit den (zugegebenermaßen bescheidenen) Funktionsumfang von Google Play Music nachbilden.









Umstieg auf YouTube Music

YouTube Music wurde in den letzten Monaten stark ausgebaut und hat viele Features aus Play Music sowie eine aufgeräumtere Oberfläche erhalten. Für Google Play Music-Nutzer ist es vielleicht dennoch ein kleiner Kulturschock, aber schlussendlich zählen beim Musikstreaming die Inhalte – und die sind da. Weil Google Play Music und YouTube Music nun schon seit mindestens zwei Jahren parallel betrieben werden, gibt es keine automatische Übernahme der Inhalte. Die muss jeder Nutzer selbst anstoßen.

Google hat den Umstieg sehr leicht gestaltet, denn es werden auf der extra dafür eingerichteten Transfer-Seite alle Daten in einem Rutsch übernommen:

Deine hochgeladenen und gekauften Titel

Eigene Playlists und viele Sender

Alben und Songs in der Mediathek

Deine „Mag ich“- und „Mag ich nicht“-Bewertungen

Die Zahlungsinformationen für dein Abo (wenn du aktuell ein Google Play Musik-Abo hast)

Letzter Punkt ist wichtig: Auch das Abo sowie die Höhe der monatlichen Gebühr ziehen mit. Habt ihr also Google Play Music damals bei einer Aktion für einen günstigeren Preis geschossen, gilt dieser auch für YouTube Music. Das dürfte nur auf wenige Nutzer zutreffen, aber diese dürfen sich auf das reduzierte Paket freuen.

Um die Inhalte zu übertragen, müsst ihr nur auf den entsprechenden Menüpunkt in den Einstellungen klicken, falls dieser bereits wie im Video zu sehen vorhanden ist, oder den folgenden Link aufrufen. Die Übertragung startet dann per Knopfdruck und es gibt keinerlei Einstellungsmöglichkeiten oder Filter zur Übertragung einzelner Inhalte. Entweder alles oder gar nichts. Für den unwahrscheinlich Fall, dass ihr in Venezuela oder Weißrussland wohnt: Die Übertragung ist leider nicht möglich.

» YouTube Music Transfer Tool

» Alle Informationen zur Übertragung von Google Play Music zu YouTube Music









Umstieg auf Google Podcasts

Google Play Music besaß bzw. besitzt auch eine Podcast-Funktion, die zwar nur sehr rudimentär umgesetzt wurde, aber dennoch viele Nutzer gehabt haben dürfte. Weil Google nun ein eigenes Podcast-Produkt hochgezogen hat und Google Podcasts stark ausgebaut hat, gibt es eine zweite Übertragung. Ihr könnt alle eure Podcasts direkt von Play Music zu Google Podcasts übertragen. Übertragen wird sowohl die Liste der Feeds als auch der jeweilige Hörfortschritt.

Wenn Sie Ihre Abos und den Wiedergabefortschritt von Folgen beibehalten möchten, können Sie Ihre Podcasts zu Google Podcasts übertragen.

Rufen Sie podcasts.google.com/transfer auf.

Prüfen Sie, ob Sie bei Google Play Musik in dem Konto angemeldet sind, das Sie auch für Podcasts verwenden.

Wählen Sie Podcasts übertragen aus.

Prüfen Sie die Ergebnisse. Ihnen werden außerdem alle Podcasts angezeigt, die nicht in Google Podcasts verfügbar sind.

—

Wann Google Play Music endgültig eingestellt wird, ist noch nicht bekannt. Außerdem ist nicht bekannt, ob die Übertragung aller Daten vor der Einstellung manuell angestoßen wird oder nicht. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte die in diesem Artikel beschriebenen Schritte zeitnah durchführen. RIP Google Play Music.

» Google Play Music: Einstellung rückt näher – neue Tools übertragen Daten zu YouTube Music & Google Podcasts

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren