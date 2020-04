Neue Google-Aktionen: Pixel 4, Pixel 3a & Google Home Mini stark reduziert; Nest Mini + Chromecast Gratis

Die großen Oster-Aktionen sind längst vorbei, aber auch an diesem Wochenende können Google-Fans noch den einen oder anderen Euro sparen. Nur noch an diesem Wochenende könnt ihr bei den Google Fotos Fotobüchern sparen, bei den noch aktuellen Generationen der Pixel-Smartphones mindestens 100 Euro sparen und wer sich für einen Google Smart Speaker entscheidet, erhält auch heute noch einen Chromecast kostenlos.



Ostern ist für viele Händler in diesem Jahr ins Wasser gefallen und auch die Onlinehändler dürften sich in den nächsten Wochen und Monaten noch vergleichsweise mit ihren Aktionen zurückhalten – selbst Amazon wird bereits nachgesagt, den diesjährigen Prime Day ausfallen zu lassen oder weit zu verschieben. Ein Blick auf die derzeit noch laufenden Aktionen kann sich also lohnen, denn gerade die Pixel-Smartphones sind kurz vor der Präsentation der Pixel 4a-Smartphones günstig zu bekommen.

Der Elektronikhändler Saturn hat aktuell vier interessante Aktionen für alle Google-Nutzer, die nur noch an diesem Wochenende gelten. Wer sich für einen Google Nest Mini Smart Speaker entscheidet, erhält einen Chromecast Gratis dazu und spart somit mindestens 29 Euro. Entscheidet ihr euch für die ältere Generation, den Google Home Mini, spart ihr direkt 20 Euro. Rein optisch und funktionell gibt es kaum Unterschiede zum Nachfolger mit anderem Namen, dennoch sollte man natürlich wissen, damit ein zwei Jahre älteres Produkt zu kaufen.

Aufgrund der bevorstehenden Pixel 4a-Präsentation gibt es außerdem die Pixel 4- sowie Pixel 3a-Smartphones sehr viel günstiger. Bis auf kleinere Ausreißer waren die Smartphones bisher noch nicht zu diesem Preis bekommen und möglicherweise werden die Preise auch in den kommenden Monaten nicht mehr unterschritten. Und wer etwas in Erinnerungen schwelgen möchte, kann bis einschließlich Sonntag noch bei den Google Fotos Fotobüchern sparen.

Die aktuellen Aktionen für Google-Fans

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» Android TV: Fit vor dem Fernseher – neue Sammlung im Google Play Store zeigt Fitness-Apps für Smart TVs

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren