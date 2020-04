‚One World – Together At Home‘ Live: YouTube überträgt das globale Corona-Konzert ab 20:00 Uhr im Livestream

Das Coronavirus ist (hoffentlich) die größte globale Krise zu unseren Lebzeiten und stellt alle Menschen vor große Herausforderungen – in sehr vielen Bereichen. In solchen Zeiten finden sich auch zahlreiche Künstler zusammen und wollen die Menschen gemeinsam unterhalten sowie mit begleitenden Aktionen Spenden sammeln. Heute Abend findet das One World: Together AT Home Konzert statt, das unter anderem Live bei YouTube übertragen wird.



Wenn sich unzählige Künstler, darunter viele Weltstars, zusammenfinden und gemeinsam ein Benefizkonzert geben, dann ist das ein Konzert für die Ewigkeit – zumindest war das in der Vergangenheit immer wieder der Fall. Ein Solches wird auch am heutigen Abend und bis spät in die Nacht hinein stattfinden, das per Livestream auf zahlreichen Plattformen übertragen wird und auch im Anschluss weiter zum Abruf zur Verfügung stehen soll – denn nicht viele werden sich die Nacht um die Ohren schlagen wollen.





Am Benefizkonzert One World: Together At Home, das in Kooperation zwischen Global Citizen und Lady Gaga entstanden ist, nehmen sehr viele bekannte Künstler aus allen Generationen teil. Von jungen Künstlern wie Billi Eilish und Taylor Swift über seit Jahren etablierte wie Jennifer Lopez und Michael Buble bis zu Legenden wie Paul McCartney und Stevie Wonder wird eine gute Bandbreite abgedeckt. Aber auch Künstler abseits der Musik werden sich zu Wort melden, so wie etwa Samuel L. Jackson, Shah Rukh Khan oder Lewis Hamilton.

Folgende Künstler und Prominente werden dabei sein:

ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BEN PLATT • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRIDGET MOYNAHAN • BURNA BOY • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN • CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HOZIER • HUSSAIN AL JASMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL • JAMES MCAVOY • JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LILY TOMLIN • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE • NAOMI OSAKA • NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA • SAM HEUGHAN • SAM SMITH • SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • THE KILLERS • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • ZUCCHERO







One World: Together At Home Livestream ab 20:00 Uhr

Der Livestream startet heute Abend ab 20:00 Uhr und dauert dann etwa sieben bis acht Stunden – also nicht unbedingt die beste Zeit für uns Europäer. In obigem Livestream könnt ihr mit dabei sein, nach dem Ende soll der Stream als Aufzeichnung zur Verfügung stehen – schaut es euch also vielleicht einfach am Sonntag an 😉 Der exakte Ablauf der Veranstaltung ist derzeit nicht bekannt. Viele Informationen findet ihr auch in der Ankündigung des Konzerts.

[Global Citizen]

