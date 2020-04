Android TV: Fit vor dem Fernseher – neue Sammlung im Google Play Store zeigt Fitness-Apps für Smart TVs

Aus bekannten Gründen verbringen viele Menschen in diesen Wochen sehr viel mehr Zeit zu Hause als gewöhnlich – und dürften wohl auch mehr Fernsehen. Weil auch die Fitness unter diesen neuen Gewohnheiten leiden kann, bringt das Team von Android TV nun die Fitness auf den Fernseher. Im Google Play Store für Android TV gibt es nun eine neue Kategorie für Fitness-Apps, deren Nutzung direkt vor dem großen Bildschirm erfolgt.



Google hat gerade erst ein erneutes Update für Google Fit ausgerollt, doch in diesem Jahr dürften wohl deutlich weniger Menschen ihre Fitness-Aktivitäten im Freien durchführen, sondern eher in den heimischen Vier Wänden. Also verlagert man sich nun auf das Gerät, das sich im Mittelpunkt jedes Wohnzimmers befindet und sehr häufig zum Einsatz kommt. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn es ein Android TV-Fernseher mit Zugriff auf den Play Store ist.

Im Google Play Store für Android TV wird nun die neue Kategorie „stay mindful & fit“ eingeführt, die direkt auf der Startseite zu sehen ist und eine ganze Reihe von Apps enthält, die die Fitness für den Fernseher optimiert haben. Dabei geht es natürlich nicht um das Tracking, was aktuell ohne großen technischen Aufwand nicht möglich ist, sondern um das Erklären und Vorführen von Übungen, die der Nutzer dann vor dem Fernseher mitmachen kann.

Aktuell ist diese neue Kategorie nur für US-Nutzer zu sehen, genauso wie die neuen Schüler-Apps, aber auch dieser Bereich soll schon bald für alle Nutzer weltweit ausgerollt werden. Solche Apps gibt es aber auch hierzulande, sodass ihr einfach nur einmal im Play Store für Android TV nach Fitness suchen müsst. Eine von der Redaktion ausgewählte eigene Sektion ist dafür gar nicht notwendig.

Seit gestern gibt Google übrigens auch „Unterstützung“ für die Hand-Hygiene und erinnert alle Wear OS-Nutzer an das Händewaschen.

