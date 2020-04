Google Fotos: Neue Aktion – kostenloser Versand auf Fotobücher; So erstellt ihr schnell & leicht ein Fotobuch

Google Fotos bietet schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, ein Fotobuch mit den schönsten Fotos zu basteln und dieses direkt über die Plattform zu bestellen. Jetzt wurde wieder eine nette Aktion gestartet, die vielleicht der eine oder andere über die freien Tage nutzen könnte, um Erinnerungen in gedruckter Form zu verewigen: Bis einschließlich Sonntag ist der Standardversand für alle Fotobücher kostenlos.



Einige ältere Leser werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass in den Kameras die Filmrolle eingelegt wurde und dann die Aufnahme von etwa 30 Fotos ermöglichte, bevor die nächste Rolle eingelegt werden musste. Und so kam es dann, dass man vom zweiwöchigen Traumurlaub mit 72 Fotos zurückgekehrt ist – und es hat gereicht. Heute machen wir schon vor dem Frühstück mehr Fotos, was dazu führt, dass sich niemand mehr Urlaubsalben mit einer vierstelligen Anzahl von Bildern ansieht. Und hier kommen die Fotobücher ins Spiel.

Fotobücher erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und sind eine nette Erinnerung an besondere Ereignisse, als Rückblick für ein ganzes Jahr oder mehr geeignet und immer wieder ein schönes Geschenk. Google Fotos macht die Erstellung eines solchen Fotobuchs sehr leicht und bietet den Vorteil, dass keine Fotos hochgeladen werden müssen – denn es sind ja ohnehin schon alle Bilder auf der Plattform gespeichert. Man kann also sofort loslegen.

Kostenloser Fotobuchversand

Aktuell gibt es die Aktion, dass der Standardversand bis einschließlich 19. April 2020 – also Sonntag – kostenlos ist und dementsprechend nicht berechnet wird. Der Premiumversand ist davon ausgenommen und auch an den Preisen für ein Fotobuch hat sich nichts geändert. Die Ersparnis ist also im überschaubaren Rahmen, aber dennoch ist es vielleicht ein netter Anlass, sich nun für die Erstellung eines Fotobuchs zu entscheiden. Insbesondere, weil viele Menschen derzeit ohnehin viel Zeit haben und in Erinnerungen schwelgen.

Die Bedingungen

Das Angebot gilt bis zum 19. April 2020 um 23:59 Uhr (UTC). Es gilt für den kostenlosen Economy-Versand aller über Google Fotos bestellten Fotobücher, die den dafür nötigen Anforderungen entsprechen (nur innerhalb der EU). Es fallen Steuern an. Das Angebot gilt nicht für schnellere Versandoptionen und ist nicht mit anderen Sonderaktionen kombinierbar. Außerdem kann es jederzeit ohne Ankündigung geändert oder storniert werden.







So erstellt ihr ein Fotobuch

Wir haben euch erst vor einigen Monaten sehr ausführlich gezeigt und erklärt, wie leicht ein Fotobuch mit Google Fotos erstellt werden kann. Dazu sind nur wenige Schritte notwendig, denn der Assistent füllt das Buch im ersten Schritt von ganz alleine, sodass ihr im besten Falle nur wenige Dinge anpassen müsst. Schaut einfach mal bei den Google Fotos Fotobüchern vorbei und lasst euch inspirieren. Unsere ausführliche Anleitung zum Erstellen und Anpassen eines Fotobuchs inklusive vieler Screenshots und Beispielbilder findet ihr in diesem Artikel.

Ein Fotobuch muss übrigens nicht sofort bestellt werden, sondern kann auch für mehrere Wochen bei Google Fotos gespeichert und später bestellt werden. Ein dauerhaftes Ablegen oder der Export eines Fotobuchs ist leider nicht möglich.

» Google Fotos Fotobücher

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren