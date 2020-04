Chrome OS: Update-Revolution für das Betriebssystem? Google will den Browser vom Betriebssystem trennen

Googles Betriebssystem Chrome OS ist aus dem Chrome-Browser hervorgegangen und ist untrennbar mit diesem verknüpft – zumindest dachten wir das bisher. Doch nachdem das Betriebssystem in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut wurde, könnte es schon bald zu der finalen Trennung der beiden Komponenten Betriebssystem und Browser kommen. Dadurch möchte Google erreichen, dass die Chromebook-Browser noch länger mit Updates versorgt werden.



Chrome OS hat als Betriebssystem begonnen, das in erster Linie aus dem Browserfenster besteht und nur die Funktionen anbietet, die im Browser ausführbar sind – mit ganz wenigen Ausnahmen wie etwa dem Dateimanager. Dieses Konzept wurde schon vor längerer Zeit immer weiter aufgeweicht, sodass immer mehr Features außerhalb des Browser dazu kamen und sogar Android-Apps sowie Linux-Apps ausgeführt werden können. Nun könnte ein großer weiterer Schritt folgen.

Wenn es nicht gerade Corona-Stolpersteine gibt, wird der Chrome-Browser für alle Plattformen etwa alle sechs Wochen aktualisiert – dementsprechend gibt es auch alle sechs Wochen ein Major-Update für Chrome OS. Allerdings pflegt Google das Betriebssystem nicht ewig, sondern muss aus Kompatibilitätsgründen auch irgendwann den Stecker ziehen. Der Nutzer erhält dann sowohl für das Betriebssystem als auch für den Browser keine Updates mehr. Aber das soll sich ändern.

In der Canary-Version von Chrome OS ist nun das Flag #lacros-support aufgetaucht, hinter dem die wohl größte Revolution des Betriebssystems seit den Android-Apps steht. Der Browser und das Betriebssystem sollen organisatorisch komplett voneinander getrennt werden, sodass trotz eingestellter Betriebssystem-Updates der Browser weiterhin aktualisiert werden kann.

i thought the point of lacros is to ship trunk chrome to old systems?

From what I understand, one of the motivations for LaCrOS is that it makes chrome-for-chromeos more like chrome for other systems, where we ship a binary for that os built like we (browser team) want, independent of the toolchain of the os.