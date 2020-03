Smart Home Aktion: Zwei Google Home Smart Speaker zum Preis von einem; 1+1 Gratis für nur 89 Euro

Es ist wieder Aktionszeit und Google-Nutzer können beim Kauf einiger Produkte derzeit sehr viel Geld sparen – jetzt auch bei Smart Home-Hardware. Weil Google vermutlich sehr bald neue Smart Home-Hardware vorstellen wird, leeren die Händler nun ihre Lager und machen Platz für Neues. Jetzt fährt der Elektronikhändler Saturn ein Knallerangebot und verkauft zwei Google Home für 89 Euro. So günstig gab es den Smart Speaker noch nie.



Rund um Googles Hardware gibt es derzeit viele Informationen, die vermutlich nicht nur rein zufällig sehr in der Nähe der digitalen Google I/O sind. Sehr wahrscheinlich wird in den nächsten Wochen der Chromecast Ultra mit Android TV vorgestellt und natürlich sind auch die Pixel 4a-Smartphones gesetzt. Etwas unschöner sieht es hingegen für die Wearables aus, denn der Marktanteil der neuen Google-Tochter Fitbit ist im freien Fall

Der Google Home Smart Speaker hat nun schon mehr als drei Jahre auf dem Buckel und könnte längst einen Nachfolger vertragen – der bisher aber auf sich warten lässt. Der Elektronikhändler Saturn weiß in diesem Punkt vielleicht schon mehr und fährt nun eine sehr lohnende Aktion. Derzeit gibt es zwei Google Home zum Preis von einem – und das auch noch günstiger als im Google Store. Im Google Store zahlt ihr derzeit 99 für einen, bei Saturn 89 für zwei. Da ist die Bezugsquelle klar.

Aber nicht nur beim großen Smart Speaker können Google-Fans derzeit viel Geld sparen, sondern auch rund um den kleinen aktuellen Google Nest Mini gibt es eine interessante Aktion – denn diesen gibt es derzeit Gratis. Dazu müsst ihr allerdings ein Pixel 3a oder ein Pixel 4 kaufen und erhaltet den Smart Speaker kostenlos dazu. Es scheint also so, dass Saturn dringend seine Smart Speaker-Lager leeren möchte. Alle Informationen zu dieser Aktion findet ihr in diesem Artikel.

» Google Home 1+1 Gratis für 89 Euro

