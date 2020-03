Pixel 4 & Pixel 3a stark reduziert: Bis zu 200 Euro Rabatt auf die Google-Smartphones & Nest Mini Gratis dazu

Googles Pixel 3a-Smartphones feiern bald ihr einjähriges Jubiläum und auch die Pixel 4-Smartphones sind nun schon wieder einige Monate auf dem Markt und buhlen mit den neuen Konkurrenten um die Käufer. Sowohl im Google Store als auch bei Saturn gibt es nur noch wenige Tage starke Rabatt-Aktionen für die beiden Smartphones. Ihr könnt nicht nur bis zu 200 Euro sparen, sondern erhaltet auch noch einen Google Nest Mini Smart Speaker Gratis oben drauf. Der Zeitpunkt könnte rund um die massiven Pixel 4a-Leaks kaum besser gewählt sein.



Die Pixel-Smartphones bewegen sich im oberen Preis-Segment und gehören eindeutig zur Kategorie Premium. Das gilt sowohl für die Pixel 4-Smartphones als auch für die Pixel 3a-Geräte, die man wohl in der gedachten Kategorie „Premium-Mittelklasse“ einordnen kann. Bei der aktuellen Generation hat Google viel dafür getan, sich nicht auf Preiskämpfe einzulassen – aber damit ist es nun vorbei. Die beiden noch-aktuellen Smartphone-Generationen sind nun stark reduziert, sodass man als preisbewusster Pixel-Fan eigentlich nicht mehr lange überlegen muss.





Die noch-aktuelle Generation der Pixel-Smartphones ist nun sowohl im Google Store als auch bei Saturn stark reduziert und aktuell so günstig wie schon lange nicht mehr zu haben. In puncto Pixel 4 sogar so günstig wie noch nie. Das Angebot bei Saturn ist wenig überraschend etwas besser als das im Google Store, was für einen Brand Store aber vollkommen normal ist, da diese häufig auf die UVP setzen. Als Ausgleich bietet der Google Store die größere Auswahl und hat die sonst schwer erhältlichen Pixel 4 mit 128 GB im Sortiment.

Die Aktionspreise im Google Store sind denen bei Saturn recht ähnlich, aber dafür legt der Elektronikhändler bei beiden Smartphones noch einen Google Nest Mini Smart Speaker im Wert von 42,99 Euro oben drauf. Ob ihr den Smart Speaker nun selbst benötigt oder verschenkt (es ist bald Ostern und die Form spricht ja für sich), ist dann wieder eure Entscheidung. Hier eine Übersicht der Aktionspreise und Aktionen. Die Aktionen gelten nur noch in dieser Woche und könnten möglicherweise bald ausverkauft sein. Im Google Store bis zum 14. und bei Saturn bis zum 16. März.

Pixel 3a ab 315 Euro

Pixel 4 ab 529 Euro

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)







Schaut euch auch abseits der Google-Produkte die zahlreichen Aktionen der Geschenke für alle!-Aktion bei Saturn an, die es für sehr viele Bereiche und zahlreiche reduzierte Produkte gibt. Im Google Store gibt es natürlich wieder das Kleingedruckte zu beachten, das uns verrät, dass diese Aktionen noch bis einschließlich 14. März gelten. Ansonsten gibt es keine wirklich Haken, außer dass Österreicher und Schweizer mal wieder ausgeschlossen sind.

Bedingungen Pixel 3a

84 € Rabatt beim Kauf von Pixel 3a oder 90 € Rabatt beim Kauf von Pixel 3a XL. Das Angebot gilt vom 01.03.2020, 00:00 Uhr MEZ bis zum 14.03.2020, 23:59 Uhr MEZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben. Der Kauf muss im Google Store Deutschland erfolgen. Sofern nicht anders angegeben, kann das Angebot nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Es ist nicht übertragbar und kann nicht gegen Bargeld oder ein gleichwertiges Zahlungsmittel eingetauscht werden. Eventuelle Versandkosten werden an der Kasse ausgewiesen.

Bedingungen Pixel 4

194 € Rabatt beim Kauf von Pixel 4 oder 200 € Rabatt beim Kauf von Pixel 4 XL. Das Angebot gilt vom 01.03.2020, 00:00 Uhr MEZ bis zum 14.03.2020, 23:59 Uhr MEZ solange der Vorrat reicht. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben. Der Kauf muss im Google Store Deutschland erfolgen. Sofern nicht anders angegeben, kann das Angebot nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Es ist nicht übertragbar und kann nicht gegen Bargeld oder ein gleichwertiges Zahlungsmittel eingetauscht werden. Eventuelle Versandkosten werden an der Kasse ausgewiesen.

