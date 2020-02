Pixel 4 vs. Samsung Galaxy S20 Ultra: So schlagen sich die beiden Smartphone-Kameras im Zoom-Vergleich

Mitte Februar hat Samsung das Galaxy S20 vorgestellt, das in wenigen Tagen in den Verkauf gehen und um die Gunst der Premium-Kunden werben wird. Dabei wird es dann nicht nur mit dem Dauer-Rivalen iPhone konkurrieren, sondern in einem nicht ganz auf Augenhöhe befindlichen Duell auch mit dem Google Pixel 4. Ein erster Vergleichstest zeigt nun, wie sich die Kameras der beiden Smartphones in den verschiedensten Zoomstufen schlagen.



Google hat für die jährliche Präsentation der Pixel-Smartphones rein strategisch nicht unbedingt den besten Zeitpunkt gewählt, wie wir erst kürzlich in diesem Artikel analysiert haben. Das wird spätestens jetzt wieder deutlich, denn das gerade einmal vier Monate alte Pixel 4 muss sich nun mit der nächsten Smartphone-Generation messen, die meistens technisch besser ausgestattet ist. Bis Google dann nachlegt, vergehen wieder acht Monate und die Gerüchteküche brodelt über die 2021er Smartphones… Aber darum soll es in diesem Artikel nicht gehen.





In den nächsten Tagen gehen weltweit die Reviews der neuen Samsung Galaxy S20-Smartphones online, die in diesem Jahr einige bisher von Google nur exklusiv für die Pixel-Smartphones angebotenen Features erstmals mit an Bord haben werden. Neben der Qualität des eigentlichen Smartphones wird auch die Kamera wieder eine sehr große Rolle spielen, die vermutlich wieder einige Bestwerte erreichen wird und vor allem mit versprochenen 100x Zoom punkten will.

Ein solch enormer Zoom produziert auf einem Smartphone zwar nur noch einen Pixelhaufen, aber Samsung muss eben auch mal klotzen statt kleckern. AndroidPolice hat sich nun in einem ersten schnellen Test der Zoomfunktion der Kamera angenommen und diese mit dem Google Pixel 4 vergleichen. Dabei wollte man aber nicht gleich bis zum Mond zoomen, sondern hat nur die Zoomstufen 2x, 4x und 8x miteinander verglichen – alles darüber ist ohnehin nur noch digitaler Zoom.

Das Galaxy S20 Ultra bietet 4x optischen Zoom, das Pixel 4 sogar nur 2x optischen Zoom – viel mehr ist auf einem flachen Smartphone einfach nicht drin. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, denn schon ab der zweiten Zoomstufe muss das Pixel 4 die KI-Keule herausholen, während das Galaxy S20 Ultra noch das Originalbild liefert.







Auf folgenden Bildern seht ihr jeweils das gleiche Motiv mit den Zoomstufen 2x, 4x und 8x geschossen auf dem neuen Samsung Galaxy S20 Ultra sowie dem Google Pixel 4. Wie bereits erwähnt, verfügt das Pixel 4 über einen 2x optischen Zoom, sodass das erste Bild jeweils noch das Original widerspiegelt. Das zweite Bild ist dann beim Samsung noch immer Original und beim Pixel schon berechnet. Ab dem dritten wird es dann interessant.

Die Originalbilder in voller Auflösung findet ihr bei AndroidPolice, hier seht ihr nur die Vorschaubilder. Für einen ersten Vergleich der Bildqualität reicht das aber schon aus.

Outdoor #1

Outdoor #2

Indoor – Natürliches Licht







Indoor – Künstliches Licht

Ich denke, die Fotos sprechen jeweils für sich. Bedenkt dabei aber auch, dass der Zoom bei einem Smartphone wohl nicht die wichtigste Rolle spielt und gerade bei „wertvollen“ Fotos wohl nur selten zum Einsatz kommt. Echte Vergleichstests der beiden Kameras, die mit Sicherheit schon sehr bald folgen, solltet ihr also ohnehin noch abwarten.

Welches der beiden Smartphones nun die besseren Bilder produziert, muss jeder für sich selbst entscheiden und ist manchmal auch Geschmackssache. Die Farben sind etwas unterschiedlich, was aber nichts mit dem Zoom, sondern der Kamera-Kalibrierung zu tun hat. In solchen Punkten kann es immer wieder größere Unterschiede geben, wie wir euch erst kürzlich mit einigen Vergleichsbildern des Pixel 4 vs. iPhone 11 gezeigt haben. Die Galerie findet ihr HIER und HIER.

